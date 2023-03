Wnioskujemy o to, aby Komisja Europejska wsparła naszych rolników dodatkowymi środkami, które mogłyby zrekompensować im straty w związku z przewozem ukraińskich towarów rolno-spożywczych przez terytorium naszego kraju - mówił w poniedziałek dziennikarzom w Brukseli polski wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Wiceminister chce aby Komisja Europejska wsparła polskich rolników/ fot. Jacob Rosen on Unsplash

Wpływ przewozów ukraińskich towarów rolno-spożywczych na polski rynek zbóż

"Odnosiłem się do kwestii wpływu przewozów ukraińskich towarów rolno-spożywczych przez terytorium naszego kraju, korytarzy solidarnościowych, ale też wpływu na polski rynek zbóż. Wnioskujemy o to, aby Komisja Europejska wsparła naszych rolników dodatkowymi środkami, które mogłyby zrekompensować im straty. Wszystko na to wskazuje, że w najbliższych dniach ta decyzja zapadnie. Pan komisarz (ds. rolnictwa) Janusz Wojciechowski poinformował mnie, że rozporządzenie tej sprawie jest gotowe i środki z rezerwy przeznaczonej na ten cel jako Polska otrzymamy i będziemy mogli tego wsparcia rolnikom udzielić" - poinformował Bartosik po zakończeniu spotkania unijnych ministrów rolnictwa.

Jaka będzie wysokość wsparcia dla producentów zbóż?

Wysokość wsparcia udzielonego przez UE to 30 mln euro. Pomoc będzie mogła zostać uzupełniona przez sumę o takiej samej wysokości ze środków krajowych.

"Oczywiście chcemy pomagać Ukrainie, będziemy pomagać Ukrainie. Natomiast musimy też dbać o naszych rolników. Te działania zmierzają w tym kierunku, aby chronić nasz rynek rolny. W związku z tym niebawem, po ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej, wsparcie dla polskich rolników, dla producentów pszenicy i kukurydzy będzie w naszym kraju uruchamiane" - zadeklarował wiceminister.

Zwrócił uwagę na skomplikowaną sytuację na rynku zbóż.

Zawirowania na rynku zbóż

"W związku z tym, że baliśmy się o brak tego zboża, kiedy wybuchła wojna te ceny wzrosły, a dziś to zboże pojawia się na giełdach, na rynkach i jest to jeden z głównych powodów obniżki cen. Ale na nasz rynek, szczególnie w Polsce wschodniej, ma wpływ to zboże, które nie trafia dalej, a trafia na rynek Polski. W związku z tym ta rekompensata dla rolników jest bardzo zasadna" - podkreślił Bartosik.

"Chcę przypomnieć, że cały czas kontrolujemy jakość tego zboża, a ostatnio w porozumieniu z ministrem rolnictwa Ukrainy zdecydowaliśmy o tym, że transporty ukraińskie ze zbożem będą plombowane i będzie to zboże dostarczane do odbiorcy tak, aby nic po drodze się z nim nie działo, czyli żeby nie zostawało ono u nas w kraju" - dodał.

Jak ujawnił wiceminister, podczas spotkania z innymi szefami resortów rolnictwa krajów unijnych wystąpił z pomysłem wprowadzenia kaucji na przewóz zboża z Ukrainy. "Tu też byśmy potrzebowali zgody KE. To jest postulat dopiero co złożony. (...) Ukraina jest ogromnym producentem. Chcielibyśmy być głównie krajem tranzytowym, a nie docelowym towarów rolno-spożywczych z Ukrainy" - skonkludował Bartosik.