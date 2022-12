Wigilia i Boże Narodzenie to czas kulinarnej rozpusty. Na stołach króluje panierowany karp i wszelkie maści produkty na bazie mąki lub z jej dodatkiem, w tym pierogi, uszka, a także świąteczne wypieki. Co jednak w przypadku osób na diecie bezglutenowej?

Wigilia i święta bez glutenu? To może się udać, są na to sposoby. | fot. arc.

Teoretycznie, dla osób chorych na celiakię (spowodowaną nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną na białka glutenu zbożowego) oraz mających alergie na gluten oraz nieceliakalną i niealergiczną nadwrażliwość na gluten lub pszenicę wigilia i święta Bożego Narodzenia mogłyby wydawać się koszmarem.

Mąka a dieta bezglutenowa. Ciężko o święta bez niej

Obecność produktów zawierających gluten na świątecznych stołach jest znaczna, a wiele potraw ma tradycyjny charakter i sposób przygotowania. Bo czy można wyobrazić sobie bezmączne pierogi lub też ciasta? Czy jest na to rozwiązanie?

Dieta bezglutenowa a wigilia i święta. Czego nie jeść?

Osoby na diecie bezglutenowej muszą wykreślić ze swoich jadłospisów przede wszystkim dania oparte na pszenicy, jęczmieniu, życie, pszenżycie i owsie. Odpadają w czasie świąt więc wszelkiego rodzaju mączne panierki do ryb, ciasta wykonywane według tradycyjnych przepisów, zaprawiane mąką zupy, a nawet proszek do pieczenia.

Co osoby na diecie bezglutenowej mogą jeść w święta?

Co zatem może zjeść w wigilię osoba na diecie bezglutenowej? Tradycyjny barszcz lub zupa grzybowa będą odpowiednimi opcjami, pod warunkiem nie zaprawiania tych zup mąką. Podajemy je bez tradycyjnych uszek, szukając ewentualnie bezglutenowych zamienników. Ryby, tak popularne w czasie świąt na polskich stołach, będą dozwolone, dopóki nie będziemy ich panierować w mące i/lub bułce tartej. Można zatem przyrządzić je w piekarniku, np. z dodatkiem ziół i oliwy.

Bezglutenowa wigilia. Pierogi tylko z bezglutenowej mąki

Skoro była mowa o uszkach, nie może zabraknąć wzmianki o pierogach. Te też muszą być wykonane z mąki bezglutenowej. Podobnie zresztą jak ciasta wigilijne i świąteczne, takie jak makowce czy babki.W tym wypadku będzie należało zaopatrzyć się również w bezglutenowe proszki do pieczenia.

Święta bez glutenu. Kapusta tylko bez zasmażki

Skoro ryba, to i kapusta, ale należy pamiętać, że nie powinno się stosować zasmażki mącznej wykonując kapustę z grochem. A co do picia? Wigilijny kompot z suszu jest dozwolony, podobnie zresztą jak naturalna kawa i herbata.

Bezglutenowe święta w wersji eksperymentalnej

Uciekając nieco od tradycyjnej wersji wigilii i świąt warto zaszaleć, włączając do menu i serwowanych potraw produkty, które osobom na diecie bezglutenowej ewidentnie służą. Tutaj można puścić wodze fantazji w przygotowaniu dań z amarantusem, quinoą, kaszą gryczaną lub jaglaną, białym lub brązowym ryżem czy kukurydzą. Do tego dochodzi gama produktów nabiałowych i tłuszczy, w tym masło, smalec, margaryna, oleje roślinne i oliwa z oliwek, świeże mleka, jogurty naturalne, białe i żółte sery, kefiry i maślanki.

Warzywa (w tym strączkowe) i owoce, a także dżemy i miody też mogą być wariacją na temat, gdy mowa o przygotowaniu świąt w wersji bezglutenowej.