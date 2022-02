Właściciel Graala sprzedaje producenta pasz

Patent Co, producent pasz dla zwierząt hodowlanych, przez ostatnie 6 lat dynamicznie rozwijała się pod skrzydłami Abris Capital Partners, niezależnej firmy zarządzającej funduszami private equity inwestującymi w Europie Środkowej.

Autor: AT

Data: 02-02-2022, 14:52

Patent Co opuszcza portfolio funduszu Abris. fot. za YouTube

Patent Co opuszcza portfolio Abrisu

Patent Co, czołowa firma w zakresie produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych, przez ostatnie 6 lat dynamicznie rozwijała się pod skrzydłami Abris Capital Partners, niezależnej firmy zarządzającej funduszami private equity inwestującymi w Europie Środkowej. W tym czasie spółka potroiła swoje przychody i weszła na 43 nowe rynki zagraniczne. W ramach podpisanej umowy nowym właścicielem Patent Co zostanie RWA Raiffeisen Ware Austria AG.

Patent Co jest wiodącą firmą zajmującą się żywieniem zwierząt hodowlanych w Europie Środkowo-Wschodniej, zatrudniającą około 250 pracowników, w tym w nowoczesnej fabryce w Serbii. Abris zainwestował w tę spółkę w 2015 roku, z jasną strategią biznesową przekształcenia ówczesnego lokalnego lidera w swojej branży działającego na 10 rynkach, w międzynarodowego czempiona z innowacyjnym portfolio produktów.

Abris w swojej strategii rozwoju marki Patent Co postawił na inwestycje w najnowocześniejsze fabryki do produkcji mieszanek paszowych, potrajając wydajność i umożliwiając firmie osiągnięcie założonego średniego rocznego wzrostu EBITDA o ponad 20%. W tym okresie Patent Co wszedł również na 43 nowe rynki, trzykrotnie zwiększając swoją sprzedaż międzynarodową, która obecnie obejmuje aż sześć kontynentów.

Abris wychodzi z inwestycji w producenta pasz

Paweł Gieryński, Partner Zarządzający w Abris Capital Partners, komentuje: „Transakcja wyjścia z inwestycji w Patent Co dokłada kolejną cegiełkę do naszego doświadczenia w budowaniu międzynarodowych czempionów w swoich branżach. Podczas naszego sześcioletniego zaangażowania intensywnie współpracowaliśmy z założycielami i kadrą zarządzającą Patent Co. Nasz know-how, finansowanie, międzynarodowe kontakty i strategiczne spojrzenie na biznes, w połączeniu z potencjałem spółki i jej profesjonalistami, pozwoliły przekształcić lokalnego lidera w firmę świetnie prosperującą na globalnym rynku. Życzymy zespołowi Patent Co samych sukcesów w kolejnym rozdziale ich biznesowej historii z RWA.”

W okresie inwestycyjnym Abris skoncentrował się również na strategii ESG, wdrażając najlepsze praktyki ładu korporacyjnego i najwyższe standardy społeczne i środowiskowe. Abris pomógł firmie Patent Co w profesjonalizacji funkcji zarządzania aspektami środowiskowymi, określając szczegółową mapę drogową redukcji śladu węglowego dla spółki. Ponadto wdrożono na szeroką skalę najlepsze praktyki w zakresie procesów HR, obejmujące przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwój różnorodności i integracji, a także programy szkoleniowe i rozwojowe dla pracowników. Patent Co stał się czempionem ESG w portfolio Abris wyznaczając standardy ESG w swojej branży.

RWA przejmuje Patent Co

Reinhard Wolf, Dyrektor Generalny RWA, komentuje: „Dzięki przejęciu Patent Co RWA robi znaczący krok w kierunku wzrostu w segmentach pasz i suplementów paszowych. Jesteśmy przekonani, że przejęcie doprowadzi do znacznego wzmocnienia portfolio produktów i pozycjonowania geograficznego w sektorze paszowym. W związku z tym przyszła współpraca pozwoli wykorzystać jeszcze bardziej potencjał w zakresie innowacji, wzrostu i rozwoju.”

„Dzięki naszej wyjątkowej kadrze zarządzającej oraz ponad 250 zaangażowanym i oddanym pracownikom, przy wsparciu Abris, zdobyliśmy wiodącą pozycję na rynkach lokalnych, a nasze produkty pojawiły się w kolejnych 43 krajach. Teraz, stając się częścią RWA, wszyscy z niecierpliwością czekamy na nowe możliwości i kontynuację rozwoju naszego biznesu.” – podsumowuje Radivoje Perović, Dyrektor Generalny Patent Co.

Czym zajmuje się fundusz Abris?

Abris Capital Partners to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowej. Swoje środki powierzyło zarządzanym przez nią funduszom wielu międzynarodowych, prestiżowych inwestorów instytucjonalnych (fundacje uniwersyteckie, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, prywatne fundacje), a aktywa pod zarządem Abris Capital Partners to ponad 1,2 mld euro.

Fundusze Abris od ponad 10 lat inwestują w lokalne firmy średniej wielkości, o zdrowych fundamentach i dużym potencjale rozwoju. Wartość zaangażowania finansowego Abris w takie podmioty to najczęściej 30-70 mln euro, z nastawieniem na zakup większościowego udziału w spółce. Czas zaangażowania w inwestycję wynosi średnio od 3 do 5 lat. Firmy takie korzystają zarówno z wniesionego przez Abris kapitału, jak i z unikalnego doświadczenia jego zespołu w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.

Fundusze Abris zrealizowały w ciągu minionej dekady ponad 28 inwestycji w Polsce i w Europie Środkowej. Wśród spółek, które dynamicznie rozwinęły się pod ich skrzydłami w Polsce, znalazły się m.in. Siódemka, Novago, Masterlease oraz CARGOUNIT. Aktualnie prowadzone projekty inwestycyjne Abris w Polsce to między innymi Graal, Dot2Dot, Velvet Care, WDX oraz MatexLab.

Patent Co

Patent Co jest globalnym graczem w branży dodatków paszowych. Od momentu założenia w 1993 roku firma stała się światowym dostawcą rozwiązań zapobiegawczych, skoncentrowanych na problemach z mykotoksykozą i pracą jelit, oferując pionierskie produkty i wsparcie eksperckie dla międzynarodowego przemysłu paszowego. Dzięki najnowocześniejszej technologii, zautomatyzowanemu i zoptymalizowanemu systemowi do produkcji pasz i dodatków paszowych, Patent Co gwarantuje ulepszoną recepturę oraz stałą jakość, a także elastyczność i szybką reakcję na potrzeby finalnego klienta. Firma angażuje się w rozwiązania R&D oraz posiada stale rosnące portfolio produktów dla drobiu, trzody chlewnej i przeżuwaczy. Dzięki bogatemu doświadczeniu, obecności na 53 rynkach na całym świecie oraz wiedzy opartej na wieloletniej praktyce i badaniach, Patent Co jest w stanie zapewnić wsparcie eksperckie oraz śledzić działanie produktów w celu uzyskania najlepszych rezultatów.