Włochy: Producenci drożdży apelują, by nie kupować ich na zapas

Producenci drożdży we Włoszech zaapelowali do konsumentów, którzy masowo je w tych dniach wykupują, by nie robili nadmiernych zapasów. Jak zapewnili, produkt potrzebny do pieczenia chleba i pizzy w domu, będzie cały czas w sprzedaży.