W latach 2023-2024 Ukraina ma do wyeksportowania 56 mln ton ziarna - powiedział weekendowej "Gazecie Polskiej Codziennie" komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Według niego 5 krajów UE sąsiadujących z Ukrainą może usprawnić tranzyt zbóż z Ukrainy, by obsłużyć 4,7 mln ton tamtejszego ziarna miesięcznie.

5 krajów UE sąsiadujących z Ukrainą może usprawnić tranzyt zbóż z Ukrainy; fot. shutterstock.com / Michele Ursi

Ukraina ma do wyeksportowania 56 mln ton ziarna

Mamy informacje, że w latach 2023-2024 Ukraina ma do wyeksportowania 56 mln ton ziarna. Mówimy tutaj o wszystkich rodzajach zbóż i nasionach oleistych. Taka ilość oznacza, że muszą eksportować ok. 4,7 mln ton miesięcznie" - zwraca uwagę w rozmowie z gazetą Janusz Wojciechowski. Zaznacza, że jak jest otwarte Morze Czarne, to nie ma z tym żadnego problemu. "Gdy jednak ta droga jest zamknięta, to pozostaje transport lądowy" - stwierdził.

Wydaje się - jak mówi unijny komisarz ds. rolnictwa - "że pięć krajów UE sąsiadujących z Ukrainą jest w stanie tak usprawnić tranzyt zbóż z Ukrainy, aby obsłużyć 4,7 mln ton ukraińskiego ziarna miesięcznie". Potrzebna jest dywersyfikacja tego tranzytu - dodał.

Wojciechowski zauważył, że na dziś głównym krajem tranzytowym jest Rumunia. Większość tranzytu idzie tym szlakiem, bo jest najbliżej. "Jeśli chodzi o Polskę, to do Egiptu, Bangladeszu czy Indonezji jest to okrężna droga. Polskie porty nie są pod tym względem atrakcyjne" - powiedział. Według niego większą rolę do odegrania mają chorwackie porty na Adriatyku. "Oczywiście i polskie porty powinny być brane pod uwagę. Do tego mamy też Kłajpedę i Rygę, które również mogą być brane pod uwagę" - wyliczył. W jego ocenie wszystkie te porty mogłyby wysyłać zboże ukraińskie, "ale ten eksport jest na razie nieopłacalny".

Dopłacać Ukrainie do zboża tranzytowego do portów morskich

Pytany przez dziennik, czy jest na to jakiś pomysł, Wojciechowski wyjaśnił, że chodzi o to, by dopłacać Ukrainie do zboża tranzytowego do portów morskich. "Gdyby Ukraińcy z dopłatami mogli takie kontrakty wysyłać, to wtedy byśmy spokojnie mogli wspólnie wyeksportować 4,7 mln ton w świat". Jak zauważył unijny komisarz, wtedy musiałyby się stać dwie rzeczy.

"Po pierwsze, musiałby być podtrzymany zakaz importu do krajów graniczących z Ukrainą, aby nie było spekulacyjnego handlu. Po drugie, przyznanie dopłaty do transportu do portów morskich. Można założyć, że jak zboże znajdzie się w portach, to już raczej zostanie wyeksportowane w świat" - wskazał Wojciechowski.

Pytany czy jego zdaniem PiS zdoła przekonać do siebie większość rolników przed wyborami, komisarz zwrócił uwagę, że "kryzys w latach 2008-2010 był dramatyczny dla rolników i nie otrzymali oni prawie żadnej pomocy". Dodał, że dziś skala pomocy na poziomie 15 mld zł - jest historyczna - "żaden kraj takiej pomocy nie zastosował". "To rekord w skali UE. Chyba rolnicy to dostrzegą" - uważa Wojciechowski.