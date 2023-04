Prezydent Ukrainy składa w środę oficjalną wizytę w Polsce. Wołodymyr Zełenski przed południem spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a następnie w KPRM - z premierem Mateuszem Morawieckim.

"Omówiliśmy sprawy dotyczące naszych rolników - rolników ukraińskich i rolników polskich" - poinformował Zełenski po spotkaniu z Morawieckim. "Znaleźliśmy wyjście" - dodał.

Prezydent Ukrainy podkreślił również, że "nie mogą powstawać problemy, nie może być trudności między tak bliskimi partnerami, faktycznymi przyjaciółmi jak Polska i Ukraina".

W Polsce nasila się niezadowolenie i protesty rolników spowodowane spadkami cen zbóż. Ich zdaniem winny jest niekontrolowany import do Polski ukraińskiego zboża.

Henryk Kowalczyk zrezygnował w środę z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W oświadczeniu podkreślił, że Komisja Europejska opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok, który ma obowiązywać od czerwca tego roku do 5 czerwca 2024 r. "Widać bardzo wyraźnie, że ten postulat, podstawowy postulat rolników przez KE nie zostanie spełniony" - zaznaczył.

"Jest kilkanaście firm, które doprowadziły do tego, że mamy bardzo dużo zboża sprowadzonego z Ukrainy" - powiedział we wtorek w Łodzi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak dodał, chciałby żeby każdy mógł je poznać i ocenić ich działania.

Jest kilkanaście firm, które doprowadziły do tego, że mamy (w Polsce - red.) bardzo dużo zboża sprowadzonego z Ukrainy. Ja chciałbym poznać te firmy, żeby każdy z nas je znał i mógł ocenić, czy było to etyczne działanie, polegające na tym, że nie kupowano zboża od polskich rolników, tylko ściągano je taniej z Ukrainy i doprowadzono do nadpodaży w Polsce. Obecnie te silosy są pełne i te same osoby domagają się, aby im pomóc w ich opróżnieniu - być może po to, aby ponownie napełnić je zbożem ukraińskim, na co nie możemy pozwolić" - podkreślił Waldemar Buda na konferencji prasowej w siedzibie PiS w Łodzi.