Rzecznik rządu pytany był, czy planowany jest ewentualny powrót ceł na towary z Ukrainy. Wskazał, że rząd chce stworzyć system dopłat, który wyrówna "różnice wynikające nie tylko z importu z Ukrainy".

Wrócą cła na import z Ukrainy? Rząd pod presją rolników

Kto kontroluje jakość zbóż z Ukrainy?

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał w poniedziałek na briefingu prasowym, że w ramach działań kontrolnych na granicy polsko-ukraińskiej podjęto wszystkie możliwe działania dotyczące weryfikacji m.in. jakości zbóż wwożonych z Ukrainy.

Przypomniał, że miesiąc temu Rada Ministrów przyjęła pakiet dotyczący dopłat dla rolników w związku z zawirowaniami cen zbóż na rynku międzynarodowym. Jak wskazał, średnie ceny zbóż na rynku międzynarodowym nie wynikają tylko z importu z Ukrainy - "to jest dużo szerszy problem, wynikający z rynków międzynarodowych".

"I jesteśmy gotowi, aby tę pomoc rozszerzyć. I w najbliższym czasie będziemy na Radzie Ministrów o tym dyskutować, czyli o rozszerzeniu tej pomocy, jeśli chodzi o dopłaty do zbóż. Szczegóły w tej chwili są ustalane. Gdy będą już zaakceptowane, będzie o nich mówił wicepremier Henryk Kowalczyk" - powiedział Müller.

Przyznał, że rozumie emocje rolników; one w wielu miejscach mogą być uzasadnione, ze względu na trudną sytuację, w której jest cała Europa w tej chwili, w tym Polska. "Ale mogę powiedzieć tyle, że my nie zostawimy polskich rolników samych" - zapewnił.

Wrócą cła na import z Ukrainy?

Rzecznik rządu pytany był, czy planowany jest ewentualny powrót ceł na towary z Ukrainy. Wskazał, że rząd chce stworzyć system dopłat, który wyrówna "różnice wynikające nie tylko z importu z Ukrainy". "Ceny zboża na całym rynku światowym zmieniły swoją wielkość. Nawet ograniczenie importu ze strony Ukrainy by tego problemu wprost nie rozwiązało" - stwierdził. Jak tłumaczył, unijne przepisy regulują wprowadzanie towarów na teren UE. "Aktualne decyzje co do polityki handlowej są podejmowane na poziomie całej UE - tu jest to kompetencją unijną, a nie krajową" - powiedział.

W piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w czasie targów Agrotech zapowiedział, że przygotowywany jest program skupowy i wsparcia eksportu. "Czekamy na zgodę KE na wdrożenie dopłat, które mogłyby wyrównywać straty spowodowane obniżeniem cen. Przygotowujemy program skupowy i wsparcia eksportu. Rok temu taką zgodę od KE uzyskaliśmy, gdy były wysokie ceny nawozów. Ten element wsparcia spowoduje udrożnienie handlu zbożem" - zaznaczył minister rolnictwa.

W połowie lutego rząd znowelizował rozporządzenie uruchamiające pomoc dla rolników, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę. Podwyższona została także stawka pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Na wsparcie rolników rząd przeznaczy ponad 600 mln zł.