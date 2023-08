Ostatnie 1,5 roku związane z rosyjską agresją na Ukrainę, a także zerwanie przez Putina porozumienia zbożowego, unaoczniły, jak krytyczna jest kwestia infrastruktury magazynowej, transportowej i portowej dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego regionu, ale także świata - mówi nam Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej; /fot. mat. pras.

Zmiany klimatu dotkliwie odczuwane w rolnictwie

Jak obecne zmiany pogodowe (susza, deszcze) wpływają na tegoroczne żniwa? Czy rolnicy odczuwają zmiany klimatu? Jak odbija się to na całej branży zbożowo-paszowej?

Warunki pogodowe dla przebiegu żniw mają krytyczne znaczenie. W ostatnim czasie nawracające opady deszczu spowodowały w większości kraju spowolnienie prac żniwnych, powodując obawy o jakość ziarna. Obserwowana w ostatnich kilku dniach sucha i słoneczna pogoda daje jednak nadzieję na przyspieszenie prac żniwnych.

W szerszej perspektywie od wielu lat widzimy, że zmiany klimatu są dotkliwie odczuwane w polskim rolnictwie. W ostatnich latach przeważnie warunki pogodowe w okresie jesiennym umożliwiają siewy o optymalnych terminach, zimy są łagodne, co sprzyja przezimowaniu zbóż bez większych strat. Problemy z dostępnością wody pojawiają się w maju czerwcu i lipcu. Na skutek wzrostu temperatury zwiększa się parowanie co negatywnie wpływa na bilans wodny w tym okresie. Szczególnie trudne warunki pojawiają się w regionie wielkopolski i centralnej części kraju oraz na pomorzu zachodnim. Również w bieżącym roku widzimy, że susza meteorologiczna nadal nie odpuszcza. O niedoborach wody możemy mówić w przeważającej części kraju. Można stwierdzić, że przy postępującej poprawie agrotechniki bardzo istotnym czynnikiem limitującym plonowanie zbóż jest dostępność wody w okresie wegetacji. Rolnicy dostrzegając to zmieniają strukturę zasiewów zbóż ograniczając uprawę zbóż jarych bardziej narażonych na skutki niedoborów wody oraz zwiększają powierzchnię upraw zbóż ozimych wykorzystujących w większym stopniu wodę zmagazynowaną w okresie zimowym i wczesnowiosennym.

Umowa zbożowa

Jak wycofanie się Rosji z umowy zbożowej wpływa na polski rynek? Jakie scenariusze Państwo przewidują?

Ostatnie 1,5 roku, związane z rosyjską agresją na Ukrainę, a także zerwanie przez Putina porozumienia zbożowego, unaoczniły, jak krytyczna jest kwestia infrastruktury magazynowej, transportowej i portowej dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego regionu, ale także świata. Ograniczone możliwości reeksportu ukraińskiego zboża przez Polskę na rynki trzecie, a także szantaż Putina dotyczący blokady korytarzy dla eksportu zbóż przez Morze Czarne to bolesna lekcja, która obnażyła słabości międzynarodowej dyplomacji i obecnej polityki. Tymczasem wydolna infrastruktura jest ważna także w kontekście wyzwań dla sektora rolno-spożywczego związanych z przyszłym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej.

Rząd PiS ponad 5 lat temu, jeszcze w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Mateusza Morawieckiego, zapowiadał Intermodalny terminal towarowy, czyli budowę infrastruktury spedycyjno-magazynowej działającej na potrzeby eksportu towarów rolno-spożywczych na rynki światowe. Niewiele w tej sprawie się wydarzyło. We wrześniu 2022 roku wicepremier Kowalczyk zapowiadał, że w ciągu kilku tygodniu powinien ruszyć terminal rolno-spożywczy, który miał pozwolić na eksport większej ilości zboża i przygotowywana jest powierzchnia magazynowa sięgająca 100 tys. ton. Według Komisji Europejskiej w roku gospodarczym 2023/2024 eksport zbóż z Ukrainy będzie na poziomie 32,7 mln ton a nasion roślin oleistych 16,4 mln ton, czyli łącznie będzie na poziomie 49,1 mln ton. Ograniczanie możliwości eksportu przez porty Morza Czarnego wpłynie na zwiększenie presji podażowej dunajskim korytarzem solidarnościowym oraz bałtyckim korytarzem solidarnościowym, który wiedzie przez Polskę. Możliwości transportu zbóż i produktów ich przetwórstwa bałtyckim korytarzem solidarnościowym należy rozwijać mając na względzie wzrost produkcji krajowej oraz postępującą integrację Ukrainy z jednolitym rynkiem Unii Europejskiej.

Zboże techniczne

Jak IZP podchodzi do tematu "śledztwa zbożowego" w sprawie zboża technicznego?

Izba Zbożowo-Paszową nie popierała i nie popiera działań polegających na imporcie tzw. zboża technicznego z Ukrainy, a następnie jego sprzedaży na cele nieprzemysłowe. Praktyki budzące wątpliwości prawne i moralne zostały przez nas wielokrotnie potępione. W ślad za tym formowaliśmy apele do rządu i właściwych instytucji państwa o pełną i rzetelną weryfikację nieuczciwych praktyk rynkowych, które mogą godzić w wizerunek firm i koncernów, z którymi rząd stale prowadził dialog w zakresie transferu zboża.

Infrastruktura i zwiększanie możliwości eksportowych

Jakie największe wyzwania stoją obecnie przed branżą zbożowo-paszową?

Dziś te wyzwania warunkowane są głównie globalnymi niepewnościami wynikającymi z rosyjskiej agresji na Ukrainę, dostępu do surowców oraz kosztami produkcji. Pilną sprawą do rozwiązania pozostaje kwestia inwestycji infrastrukturalnych. Od roku branża rolno-spożywcza, w tym Izba Zbożowo-Paszowa i podmioty w niej zrzeszone, rekomendują rozwiązania związane z rozbudową infrastruktury i zwiększeniem możliwości eksportowych. Potrzebna w tym zakresie jest współpraca, długoterminowa strategia działania i decyzyjność. W przeciwnym razie Polska przestanie być konkurencyjna na światowych rynkach w obszarze, który jest dziś motorem naszego rozwoju gospodarczego tj. w obszarze eksportu towarów rolno-spożywczych.