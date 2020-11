Wysoki potencjał zastosowania pasz rzepakowych w żywieniu trzody chlewnej

Przedstawione wspólnie przez dr Tomasza Schwarza z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w

Krakowie oraz dr Anitę Zaworską-Zakrzewską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyniki

badań w ramach prezentacji dotyczącej praktycznych aspektów zastosowania pasz rzepakowych w

żywieniu świń, jednoznacznie dowodzą na realne możliwości istotnego zwiększenia w dawce

żywieniowej udziału śruty poekstrakcyjnej i makuchu rzepakowego. Surowce te, produkowane ze

współczesnych odmian rzepaku stanowią bezpieczny krajowy surowiec białkowy, możliwy do

zastosowania w żywieniu każdej grupy technologicznej świń.

Doświadczenia amerykańskie wskazują na możliwość wręcz całkowitego wyeliminowania śruty

sojowej paszą na bazie kukurydzy (od 67 do 77% udziału w mieszance w zależności od grupy

wiekowej), zastępując ją śrutą rzepakową w żywieniu prosiąt po odsadzeniu (od masy 15 kg) bez

straty dla efektywności jej wykorzystania i zdrowotności zwierząt. Potwierdzają to analizy poubojowe

tusz, z których wynika również, że w przypadku śruty rzepakowej o podwyższonej zawartości białka

(tzw. high protein) notowano nawet większą powierzchnię oka polędwicy.

- Przebieg i wnioski z tegorocznej edycji naszej konferencji na temat śruty rzepakowej, która tym razem w całości poświęcona była trzodzie chlewnej, po raz kolejny utwierdzają nas w przekonaniu o

konieczności dyskutowania o możliwościach zwiększania udziału pasz rzepakowych w rodzimej

produkcji zwierzęcej. Już kilka lat temu jedna z wiodących firm z sektora paszowego wskazywała na

podobnym spotkaniu branżowym, że gdyby tylko wykorzystać te normy, które już obowiązują dla śruty

rzepakowej w produkcji mieszanek pełnoporcjowych, wówczas popyt na nią przekraczałby krajową

podaż. Dziś eksperci nie tylko to potwierdzają, ale idą dalej wskazując, że ten potencjał – nie tylko w

przypadku świń, ale oczywiście uwzględniając także drób i bydło – to ponad 2,4 mln ton śruty

rzepakowej na ok. 1,6 mln ton produkowanych w Polsce. To tylko pokazuje, że nadal mamy nad czym

pracować - mówił Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Konferencja PSPO odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz

patronatem branżowym Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Izby

Zbożowo-Paszowej, Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej oraz Krajowej

Rady Izb Rolniczych, a jej organizację sfinansowano ze wsparciem Funduszu Promocji Roślin

Oleistych.