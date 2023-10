Marcin Zieliński, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju Makarony Polskie S.A. w rozmowie z nami ocenił obecną sytuację na rynku zboża i jej wpływ na działalność producentów makaronów w Polsce.

Niestety konsumpcja makaronu w Polsce nie rośnie tak, jakbyśmy tego oczekiwali, w stosunku do Włoch, gdzie jest 25 kg średnio rocznie na obywatela, czy nawet Niemiec, gdzie mamy 15 kg. Są to wartości nieosiągalne dla nas, bo my cały czas jesteśmy w tych granicach około 5,5 kg. Bardzo chcielibyśmy, żeby ta konsumpcja rosła, bo makaron jest produktem, po pierwsze zdrowym, a po drugie łatwym w przygotowaniu, a po trzecie może być łatwo i długo przechowywanym - dodał.

Ekspert w rozmowie z nami opowiedział o obecnych wyzwaniach producentów makaronów w Polsce

Myślę, że największym wyzwaniem dla producentów jest tak naprawdę stawienie czoła tym wyzwaniom, które stawiają przed nami sieci. Z jednej strony mamy wysoki poziom inflacji stale utrzymującej się, chociaż niektórzy twierdzą, że już jest poniżej dwucyfrowej, ale to jest dalej wysoka inflacja. Mamy wysoki poziom stóp procentowych, co przekłada się na wyższe koszty finansowania. Mamy niepewność co do cen energii i gazu. Mamy od 1 stycznia wzrost płacy minimalnej prawie o 20 %, co przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania. Natomiast nasi partnerzy, czyli sieci handlowe, cały czas dążą do obniżki cen. Jak widzimy, co się dzieje na półce, to tak jakbyśmy byli w takim rozdźwięku, że z jednej strony jest wysoka inflacja konsumencka i producentka, a makaron często jest brany jako ten produkt, który może być tym tak zwanym „wabikiem” dla klienta. Po wcześniejszych podwyżkach już zauważamy istotne obniżki na półkach sklepowych, co oczywiście sieci też nie robią tego wyłącznie z własnej marży, więc przerzucają na producentów i to jest taki kierunek, który w pewnym momencie może być trudny do wytrzymania, tym bardziej, że większość producentów też walczy o wolumeny - stwierdził.

Poza polskimi producentami na tym rynku są także producenci z krajów ościennych, którzy też współpracują z największymi sieciami. A jeżeli ktoś chce się rozwijać w Polsce, to nie ukrywajmy, że musi być obecny w tych największych sieciach handlowych jak: Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Aldi i tak dalej. Konkurencja jest coraz mocniejsza i wszyscy chcą zapełnić produkcję swoich linii, bo ktoś kiedyś inwestował i chce mieć ten zwrot. Są producenci, którzy już dawno temu zainwestowali i dalej chcą, żeby te linie pracowały. A z drugiej strony są tacy, którzy inwestowali w ostatnim czasie jak my i dlatego chcemy znaleźć miejsca na nasze produkty. To jest też duże wyzwanie - dodał.