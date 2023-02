Niepokojące są informację z rynku jaj, a makaron jajeczny jest w Polsce bardzo popularny. Wzrost ognisk ptasiej grypy w Polsce oraz rozprzestrzenianie się tego zjawiska na całym świecie już spowodował wzrosty cen jaj na rynku - powiedział Marcin Zieliński, dyrektor ds. rozwoju/Business Development Director w spółce Makarony Polskie.

Szanse i zagrożenia dla branży makaronowej w 2023 roku. / fot. PAP/Archiwum Kalbar

Szanse i zagrożenia dla branży makaronowej w 2023 roku

Jakie szanse upatruje Pan dla branży i producentów makaronów w 2023 roku?

Marcin Zieliński, dyrektor ds. rozwoju/Business Development Director w spółce Makarony Polskie: Jeżeli mówimy o szansach, to możemy upatrywać je w stabilizacji cen mąki, co pozwala lepiej zaplanować produkcje i sprzedaż, ponieważ to właśnie jej cena ma istotny wpływ na to. Szansą dla polskich producentów mogą być także dodatkowe kontrakty związane z pomocą humanitarną dla krajów objętych konfliktem zbrojnym jak np. Ukraina. Podobnie kontrakty krajowe organizowane przez instytucje rządowe. Makaron jako produkt podstawowej potrzeby, a także dzięki możliwości przechowywania w długim horyzoncie czasu, jest bardzo dobrym produktem do działań pomocowych realizowanych przez agendy rządowe czy organizacje pozarządowe.

W Polsce obserwujemy, że siła nabywcza konsumentów spada głównie z powodu inflacji. Nie można wykluczyć pogorszenia tej sytuacji, więc dla producentów makaronu wbrew pozorom może ona sprzyjać. Ludzie będą szukali taniego produktu żywnościowego, który szybko może zaspokoić ich głód, a makaron jest właśnie takim produktem. Tak więc, w przypadku makaronu nie zakładałbym spadków spożycia, ale w najgorszym razie utrzymanie obecnych poziomów, czyli ok. 5,5 kg makaronu na głowę mieszkańca rocznie.

A jakie zagrożenie dla sektora może przynieść ten rok?

Co do zagrożeń, to jest ich na pewno więcej i są one związane z czynnikami geopolitycznymi, które często ciężko dokładnie przewidzieć. Jak już wspominałem, nie można wykluczyć eskalacji działań wojennych i zablokowania handlu ukraińskim zbożem, to na pewno spowodowałoby gwałtowne wzrosty cen surowców. Niepokojące są informację z rynku jaj, a makaron jajeczny jest w Polsce bardzo popularny.

Wzrost ognisk ptasiej grypy w Polsce oraz rozprzestrzenianie się tego zjawiska na całym świecie już spowodował wzrosty cen jaj na rynku, a w niektórych krajach Europy zachodniej dodatkowo ograniczenia dla konsumentów w dostępności jaj. Zagrożeniem jest wzrost kosztów logistyki związanych z sytuacją na rynku paliw i ryzkiem zmian cen.

Nie można wykluczyć także poza obowiązkowym wzrostem płacy minimalnej presji płacowej tych wszystkich, którzy na niej pracują i adekwatnie będą chcieli uzyskać procentową podwyżkę. Mamy cały czas zwiększone wymagania co do większej ekologii w opakowaniach, wzrostu udziału zielonej energii w koszcie wytworzenia produktu. Wszystkie regulacje rządowe i unijne powodują określone koszty, które muszą ponieść przedsiębiorcy. Same zmiany podatkowe są w stanie zdestabilizować funkcjonowanie firmy na jakiś czas.

Czytaj więcej w Strefie Premium: Rynek makaronów w 2023 roku: wyzwania, innowacje, zagrożenia i szanse (WYWIAD)