Z rumuńskich portów wypłynęło ponad 120 tys. ton zboża z Ukrainy

Z rumuńskich portów wypłynęło już ponad 120 tys. ton zboża z Ukrainy od czasu najazdu Rosji na ten kraj - oszacował w poniedziałek rząd w Bukareszcie.

Autor: PAP

Data: 16-05-2022, 16:42

Rumunia eksportuje ukraińskie zboże / fot. shutterstock

Jak poinformował minister spraw zagranicznych Rumunii Bogdan Aurescu, niemal wszystkie transporty ukraińskich zbóż kierowane są do Konstancy, gdzie znajduje się główny port kraju.

"To ważne działania podejmowane przez nas w celu przeciwdziałania kryzysowi żywnościowemu, który rysuje się na horyzoncie dla wielu państw" - stwierdził Aurescu, cytowany przez rumuńskie media.

W kwietniu przedstawiciele rządu Rumunii zapowiedzieli, że do końca 2022 r. należy spodziewać się szeregu przedsięwzięć zmierzających do rozbudowy infrastruktury portów tego kraju nad Morzem Czarnym oraz nad Dunajem. Inwestycje te miałyby usprawnić przesył towarów z Ukrainy do innych państw świata.

Zgodnie z planem rumuńskie władze zamierzają wyremontować co najmniej 90 odcinków tras kolejowych prowadzących do portu w Konstancy.