Zachodniopomorskie: sprzyjająca pogoda przyspieszyła zbiory zbóż i rzepaku

Autor: PAP

Data: 03-08-2022, 17:15

Prace żniwne w Zachodniopomorskiem osiągnęły poziom 33 proc. zaawansowania – poinformował w środę barzkowicki ośrodek doradztwa rolniczego. Niemal całkowicie zebrany został jęczmień ozimy.

Pogoda sprzyja żniwom. / fot. PAP/Viacheslav Ratynskyi

"Sprzyjająca pogoda przyspieszyła zbiory zbóż i rzepaku. Wymłacane ziarno jest suche, dobrej jakości, dorodne, zawiera niewiele pośladu" - przekazał w środę Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Pogoda sprzyja żniwom

Jak podano, koszony jęczmień nadal osiąga gęstość na poziomie 64-67 kg/hl (średnia gęstość w ubiegłym roku była na poziomie 56-57 kg/hl), a parametry skupowanej pszenicy są na średnim poziomie. Połowa dostaw to pszenica konsumpcyjna, a połowa - paszowa.

Plony rzepaku, jak przekazano, w większości powiatów są na poziomie od 28 do 35 dt/ha, a na lepszych glebach osiągają 45 dt/ha. Zaolejenie nasion rzepaku jest na poziomie 40 proc.

Dodano też, że plony jęczmienia ozimego wahają się od 35 do 80 dt/ha (średnie dla województwa na tym etapie to poziom 50 dt/ha), a pszenicy ozimej od 40 do 80 dt/ha (średnio około 58 dt/ha).

Na jakim etapie są zbiory zbóż?

W całym województwie zebrano 33 proc. wszystkich zbóż: 99 proc. jęczmienia ozimego, 65 proc. rzepaku ozimego, 49 proc. jęczmienia jarego, 37 proc. pszenicy ozimej.

Żniwa są nadal najbardziej zaawansowane w powiatach gryfińskim, myśliborskim i pyrzyckim.

"We wszystkich powiatach zbiory rzepaku przekroczyły 45 proc., a największe zaawansowanie, na poziomie od 70 do 90 proc. jest w powiecie gryfińskim, pyrzyckim i myśliborskim. Najmniejszy stopień zaawansowania zbioru zarówno rzepaku, jak i zbóż jest w powiatach nadmorskich i w powiecie szczecineckim" - wskazano.

Podano także, że ceny w niektórych punktach skupu nieco spadły, a w innych wzrosły. We wtorek wyniosły: za jęczmień od 1080 do 1150 zł/t, za pszenicę paszową od 1300 zł/t do 1450 zł/t, za pszenicę konsumpcyjną 1460-1550 zł/t, za żyto 1180-1280 zł/t, za pszenżyto 1100-1200 zł/t, a za rzepak 2825-3030 zł/t.

Obecnie, jak poinformowano, kolejki w punktach skupu są niewielkie.