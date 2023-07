Ukraina kategorycznie sprzeciwia się przedłużeniu po 15 września unijnego zakazu dostaw szeregu produktów rolnych do Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii - powiedziała w środę pierwsza wicepremier - minister gospodarki i handlu Julia Svyrydenko na spotkaniu z Europejskim Stowarzyszeniem Biznesu (EBA). Taką informację podał Interfax-Ukraina.

Pierwsza wicepremier - minister gospodarki i handlu Ukrainy - Julia Svyrydenko; fot. PAP / PA

Ukraina o zakazie eksportu zbóż. "15 września to ostateczna data krytyczna"

"Zarówno prezydent, premier, jak i cały rząd stoi na stanowisku, że 15 września to ostateczna data krytyczna - potwierdziła wicepremier.

Według niej zakaz eksportu pszenicy, jęczmienia, rzepaku i słonecznika do wskazanych pięciu krajów jest "dyskryminacją ze strony najbliższych sąsiadów, zwłaszcza gdy Ukraina ma wroga na morzu".

"Wygląda to dla nas na mało przyjazny krok, delikatnie mówiąc. Dlatego we wszystkich negocjacjach, począwszy od prezydenta, skończywszy na wszystkich ministerstwach, upieramy się, że 15 września jest datą krytyczną, ostateczną, po której nie widzimy możliwość przedłużenia tych warunków. To jest dyskryminacja Ukrainy" - podkreślił Svyrydenko.

Ukraina może zastosować środki lustrzane w związku z przedłużeniem unijnych ograniczeń eksportu

Odpowiadając na pytanie, co się stanie, jeśli zakaz zostanie przedłużony, pierwsza wicepremier powiedziała, że w tym przypadku Ukraina będzie zmuszona rozważyć działania lustrzane.

"Nie chciałabym mówić głośno i myśleć, że jest to realistyczny krok, ale uważamy, że można zastosować pewne lustrzane środki" - powiedziała.

Zboże z Ukrainy - co z unijnym zakazem po 15 września?

Unijny zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy wszedł w życie 2 maja i zastąpił jednostronne decyzje w sprawie zakazu importu wprowadzone przez kraje graniczące z Ukrainą, w szczególności Polskę, Bułgarię, Węgry i Słowację.

5 czerwca Komisja Europejska przedłużyła te ograniczenia do 15 września, uważając, że problemy spowodowane takim importem nie zostały jeszcze przezwyciężone. Jednak już po tej dacie przedstawiciele pięciu wspomnianych krajów podkreślają potrzebę przedłużenia tego okresu po 15 września i ewentualnego rozszerzenia towarów objętych ograniczeniami.

- Jeśli Komisja Europejska nie wydłuży po 15 września zakazu wwozu zboża z Ukrainy, to Polska sama zamknie granicę na te towary - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Szef MRiRW Robert Telus poinformował, że ministrowie krajów przyfrontowych chcą, by zakaz obowiązywał przynajmniej do końca roku.