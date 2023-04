Zakaz importu zboża i żywności z Ukrainy ma pomóc rządowi ugasić pożar na wsi. Problem w tym, że ta decyzja może dolać tylko oliwy do ognia i wcale nie rozwiązać kryzysu, a wywołać kolejne kłopoty. - Na granicy jest totalna panika i niezrozumienie sytuacji - słyszymy.

Od 15 kwietnia obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Zakaz, który ma obowiązywać do 30 czerwca, dotyczy m.in. zboża, cukru, nasion, chmielu, owoców i warzyw, produktów z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych oraz wieprzowiny.

Na granicy jest totalna panika

Decyzja rządu z weekendu już odbiła się na sytuacji na polsko-ukraińskich przejściach granicznych.

- Na granicy jest totalna panika i niezrozumienie sytuacji. To efekt nagłego wprowadzenia niekonsultowanej decyzji. Na przykład na granicy stoi towar z Ukrainy, który finalnie ma trafić do Stanów Zjednoczonych. Nie może jednak dojechać teraz do portu w Gdańsku. Na liście zakazanych produktów jest alkohol etylowy, ale pochodzenia rolniczego. Tymczasem na granicy zatrzymano transport alkoholu spożywczego klasy premium. To jest absurd i niszczenie działalności gospodarczej - mówi w rozmowie z money.pl Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

