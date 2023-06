Zboża

Zakaz przywozu zbóż z Ukrainy obowiązuje do 15 września. To niepokoi Polskę

Autor: PAP

Data: 14-06-2023, 17:11

Państwa przygraniczne niepokoi, że Komisja Europejska przyjęła zakaz przywozu do nich zbóż z Ukrainy do 15 września - przekazał w środę minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że niepokojące jest również to, że KE nie wypłaciła do tej pory 100 mln euro dla państw przyfrontowych.

Telus: niepokoi nas, że zakaz przywozu zbóż z Ukrainy obowiązuje do 15 września. / fot. PAP/Paweł Supernak