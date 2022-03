Zakłócenia dostaw oleju słonecznikowego wpływają na ceny rzepaku

Obawy o zakłócenia dostaw oleju słonecznikowego spowodowane konfliktem między Rosją a Ukrainą powodują wzrost popytu na konkurencyjny olej palmowy i sojowy, mocno wspierając ceny olejów roślinnych - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Rynek olejów

Na przestrzeni całego tygodnia, ceny rzepaku na MATIFie wzrosły.

Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, Obawy o zakłócenia dostaw oleju słonecznikowego spowodowane konfliktem między Rosją a Ukrainą powodują wzrost popytu na konkurencyjny olej palmowy i sojowy, mocno wspierając ceny olejów roślinnych. Na region Morza Czarnego przypada 60% światowej produkcji oleju słonecznikowego i 76% eksportu.

Cena rzepaku

Niepewność skłoniła importerów do poszukiwania alternatywnych olejów roślinnych u innych dostawców. W piątek 4.03.2002 cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2022) wyniosła 820,75 EUR/t i była o 12,9% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie majowym 2022 wyniosła 704,75 EUR/t i była o 10,5% wyższa w porównaniu do ceny przed tygodniem.