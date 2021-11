Zamiast piekarni nielegalny salon gier hazardowych

Trzy automaty do gier hazardowych bez wymaganej koncesji znajdowały się w lokalu w Puławach, gdzie wcześniej sprzedawane było pieczywo. Nielegalny salon gier zlikwidowali wspólnie policjanci i funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego.

Autor: PAP

Data: 26-11-2021, 14:14

W lokalu, w którym kiedyś sprzedawane było pieczywo, prowadzone były gry hazardowe bez wymaganej koncesji; fot. shutterstock

Automaty do gier w sklepie z pieczywem

Jak przekazała w piątek podkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowy z KPP w Puławach, wspólną akcję przeprowadzili w czwartek funkcjonariusze puławskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Urzędu Celno-Skarbowego z Lublina.

"Z informacji posiadanych przez funkcjonariuszy wynikało, że w lokalu, gdzie kiedyś sprzedawane było pieczywo, prowadzone są gry hazardowe bez wymaganej koncesji" - poinformowała policjantka.

W lokalu funkcjonariusze ujawnili trzy automaty do gier hazardowych i zabezpieczyli ponad 2 tys. zł. "W trakcie czynności przeszukania lokalu, policjanci znaleźli woreczek z suszem konopi, a kobieta, która miała go w biurku, była nietrzeźwa" - dodała Rejn-Kozak.

Kobieta trafiła do policyjnego aresztu. W piątek usłyszała zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi jej kara więzienia do trzech lat. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych automaty do gier mogą być udostępniane wyłącznie w koncesjonowanych kasynach. Za nielegalne prowadzenie tego typu działalności grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech oraz grzywna.