Zamojskie Zakłady Zbożowe z nowymi inwestycjami

Modernizacja pozwoli też na podniesienie wydajności z obecnych 100 do około 300 ton na dobę. Skorzystają również dostawcy, czyli rolnicy indywidualni.

- Zboże, trafia do tych zakładów bez udziału pośredników i pochodzi wyłącznie od polskich producentów. Dzięki temu rolnik otrzymuje dobrą cenę i unika tego, co bywa zmorą producentów rolnych w Polsce - zagranicznych sieci handlowych, nastawionych przede wszystkim na maksymalizację swoich zysków – powiedział wicepremier Jacek Sasin. Równocześnie podkreślił znaczenie województwa lubelskiego jako spichlerza Polski i doskonałego miejsca inwestowania w przemysł rolno-spożywczy.

Jacek Sasin zwrócił też uwagę na wpływ, jaki przyszła modernizacja firmy będzie miała na promocję polskich produktów. Chodzi m.in. o mąkę zamojską i inne produkty opuszczające zakład. – Jestem przekonany o tym, że nie mamy się czego wstydzić, a jakość naszych produktów zasługuje na uznanie klientów – dodał.

Zamojskie Zakłady Zbożowe to ostatni pszenny młyn na terenie Polski wschodniej ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. Przetwarza 25 000 – 30 000 ton pszenicy rocznie. Po modernizacji zdolność produkcyjna wzrośnie do ok. 90 000 ton rocznie.