Zbiory zbóż w 2021 mniejsze niż w 2020

GUS szacuje zbiory zbóż w 2021 r. na około 34,6 mln t, tj. o około 3 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych - podał GUS w komunikacie.

Data: 17-12-2021, 11:58

Zbiory zbóż w 2021 mniejsze niż w 2020; fot. shutterstock

Zboża 2021

GUS szacuje produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi na 27,0 mln t, tj. o około 6 proc. mniej od uzyskanej w 2020 r.

Rzepak i rzepik 2021

Zbiory rzepaku i rzepiku GUS ocenia na ok. 3,2 mln t, tj. o około 2 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Warzywa i owoce 2021

Zbiory ziemniaków szacuje na ok. 7,1 mln t, tj. o około 10 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym.



GUS ocenia zbiory buraków cukrowych na ok. 15,5 mln t, tj. ok. 4 proc. więcej rdr.



GUS ocenia produkcję warzyw gruntowych na 3,8 mln t, tj. o ok. 1 proc. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.



GUS przewiduje, że zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 4,4 mln t, tj. o ok. 13 proc. więcej od produkcji ubiegłorocznej.



Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 1 proc. mniej od zbiorów 2020 r.