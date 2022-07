Zbiory zbóż w Polsce i w Ukrainie. Jakie są prognozy?

Autor: oprac. MB

Data: 19-07-2022, 09:34

Jakie są prognozy dla eksportu polskiego zboża? I czy import zboża z Ukrainy w celu dalszego transportu może zaszkodzić polskiemu rolnictwu? - o tym mówi Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA

Jakie są prognozy dla tegorocznych zbiorów zbóż w Polsce i w Ukrainie?

Przed rozpoczęciem sezonu żniw tegoroczne zbiory zbóż w Polsce oceniano umiarkowanie optymistycznie. Pomimo niskiego poziomu wilgotności, związanego z niedoborem opadów w okresie wiosennym, zakładano, że nieco słabsza niż przed rokiem plonowość zostanie w znacznej mierze zrekompensowana przez większy areał zasiewów.

- W połowie czerwca Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewidywał, że tegoroczne zbiory zbóż podstawowych wyniosą około 26,5 mln ton i będą o niespełna 2% niższe w porównaniu z rokiem 2021. Dla samej pszenicy zakładano zbiory w wysokości około 12 mln t (spadek o 1% r/r). Jedynie w przypadku kukurydzy spodziewano się bardziej wyraźnego spadku, o blisko 10% r/r, choć trzeba podkreślić, że oczekiwany poziom zbiorów tego zboża (6,8 mln t) nadal byłby zbliżony do poziomu z 2020 r. i o ponad 30% wyższy od średniej z lat 2017-2019. Na przytoczone prognozy należy zapewne nałożyć poprawkę związaną z dość ekstremalnymi warunkami pogodowymi panującymi na przełomie czerwca i lipca. Mogą one nieco obniżyć plonowość i faktyczny poziom tegorocznych zbiorów. Mimo to należy zakładać, że ostateczne wyniki powinny być przyzwoite, w pełni zabezpieczając wewnętrzne potrzeby naszego kraju i pozostawiając znaczną nadwyżkę na eksport - informuje Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

Natomiast jeżeli chodzi o oczekiwane zbiory w Ukrainie, to najnowsza prognoza USDA z początku lipca zakłada, że w sezonie 2022/23 będzie to niespełna 20 mln t pszenicy, 25 mln t kukurydzy i niespełna 6 mln t jęczmienia. We wszystkich trzech przypadkach oznacza to spadki o ponad 40% w porównaniu z poprzednim sezonem.

- Co szczególnie istotne w kontekście sytuacji na globalnym rynku zbóż, jeszcze głębsze są oczekiwane spadki eksportu zbóż z tego kraju, które w porównaniu z wolumenami sprzedawanymi przez Ukrainę przed wybuchem wojny sięgają od blisko 50% w przypadku pszenicy do ponad 60% w przypadku kukurydzy i jęczmienia - dodaje ekspert.

Czy import zboża z Ukrainy w celu dalszego transportu może zaszkodzić polskiemu rolnictwu? Czy obawy rolników są zasadne?

- Kluczowa w tym przypadku jest naszym zdaniem ograniczona drożność lądowych połączeń transportowych pomiędzy Polską a Ukrainą. Jak wynika z danych KOWR, od stycznia do początku lipca z Ukrainy sprowadzono niespełna 700 tys. ton zbóż, z czego zdecydowaną większość stanowiła kukurydza. Nawet zakładając, że w praktyce wzmożony import trwał od marca, a nie od stycznia (a zatem dopiero cztery miesiące), oznacza to, że wolumeny sprowadzane co miesiąc są dość mocno ograniczone. Nie są to naszym zdaniem ilości, które mogłyby radykalnie zmienić sytuację na krajowym rynku, tym bardziej, że znaczna część tego zboża była zapewne reeksportowana. Teoretycznie trwają prace nad powiększeniem zdolności przywozowych, a wsparcie w tej kwestii zadeklarowała Komisja Europejska. Jak na razie jednak faktyczne działania okazały się raczej skromne i można zakładać, że techniczne możliwości importu zbóż z Ukrainy do Polski w najbliższym czasie pozostaną względnie niskie. Zakładamy w związku z tym, że o ile import ten może wywoływać pewne zawirowania, o tyle nie powinien mieć decydującego znaczenia w kwestii cen uzyskiwanych na rynku krajowym i w eksporcie - wskazuje Paweł Kowalski.

Jakie są prognozy dla eksportu polskiego zboża?

- Z jednej strony, obecne prognozy tegorocznych zbiorów zakładające jedynie nieznacznie słabsze wyniki w porównaniu z rokiem ubiegłym oznaczają, że w kraju powinna utrzymać się znacząca nadwyżka ponad wewnętrzne zapotrzebowanie. Z drugiej, prognozy dla rynku światowego są – głównie ze względu na wojnę w Ukrainie – cały czas pesymistyczne (USDA przewiduje m.in. spadek globalnej produkcji pszenicy i kukurydzy w porównaniu z poprzednim sezonem odpowiednio o 1% i 3%). To z kolei oznacza, że popyt zagraniczny w drugiej połowie roku powinien być silny, a ceny oferowane eksporterom wysokie. W związku z tym zakładamy, że wolumeny eksportu zbóż w tym roku powinny być zbliżone do ubiegłorocznych, kiedy to łącznie z produktami przemiału wyeksportowano z Polski nieco ponad 9 mln ton - wylicza ekspert.