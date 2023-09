Zboża

Zbliża się 15 września. Co dalej z zakazem wwozu ukraińskiego zboża do Polski?

Autor: PAP

Data: 12-09-2023, 08:12

Rząd przyjmie uchwałę wzywającą Komisję Europejską do przedłużenia zakazu wjazdu ukraińskiego zboża do Polski, a jednocześnie zapowiadającą, że jeżeli tak się nie stanie, to przyjmiemy na bazie klauzuli bezpieczeństwa rozwiązania na poziomie krajowym - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller w Polsat News.