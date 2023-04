Co się kryje się pod pojęciem "zboże techniczne"? Jakie są rodzaje zboża i co decyduje o tym, że zboże klasyfikowane jest jako konsumpcyjne lub paszowe? Gdzie trafiało zboże techniczne i czy zawsze było złej jakości? O najbardziej newralgiczny termin ostatnich miesięcy portalspozywczy.pl pyta Krzysztofa Gwiazdę, prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego

Nie spożywcze i nie paszowe. Czym właściwie jest zboże techniczne? Wywiad z Krzysztofem Gwiazdą, prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego, fot. shutterstock

Zboże techniczne - co to jest?

Anna Wrona, portalspozywczy.pl: Co kryje się pod pojęciem "zboże techniczne"? W jakim celu się ono pojawiło i czemu miało służyć? Czy określono parametry takiego zboża i jego definicję czy jedynie sposób przewozu przez granicę?

Krzysztof Gwiazda, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego: Jeszcze do niedawna pojęcie „zboże techniczne” nie istniało w naszym słowniku branżowym. Podejrzewam, że zostało ono wymyślone przez kilka firm spośród sprowadzających zboże z Ukrainy, prawdopodobnie by mogły one uniknąć kontroli i czekania na granicy polsko-ukraińskiej.

Przejeżdżając przez granicę, formalnie miało być to zboże "techniczne", czyli jak rozumiem, nieprzeznaczone do celów spożywczych czy paszowych. Zboże konsumpcyjne podlega kontroli sanitarnej, a paszowe weterynaryjnej, zadeklarowanie przeznaczenia technicznego skutkowało zapewne brakiem takich kontroli.

Zboża poza zastosowaniem paszowym i konsumpcyjnym wykorzystywane są do produkcji bioethanolu (głównie kukurydza) - choć tu w wyniku procesu technologicznego otrzymywany oprócz alkoholu jest tzw. DDGS, czyli materiał paszowy do skarmiania zwierząt. Mogę wyobrazić sobie także zastosowanie zbóż do produkcji materiałów opakowaniowych, klejów, past do polerowania, farb, a także w przemyśle kosmetycznym czy farmaceutycznym, ale zużycie na te cele jest marginalne.

Rodzaje zboża: zboże konsumpcyjne a paszowe

Co decyduje o tym, że zboże klasyfikowane jest jako konsumpcyjne lub paszowe? W jaki sposób określa się typ przeznaczenia zboża? Jakie parametry o tym decydują?

Zboże konsumpcyjne musi spełniać określone parametry jakościowe, które zapewniają jego przydatność technologiczną do przemiału, np. choćby minimalny poziom białka, odpowiednią zawartość glutenu czy poziom tzw. liczby opadania. Tych parametrów jest wiele. Chodzi o to, by mąka uzyskana z przemiału zboża gwarantowała pożądane wartości do wypieku pieczywa czy innych produktów. Zboże oczywiście musi być zdrowe i spełniać wszelkie, prawnie ustalone normy zdrowotne.

Zboże niespełniające kryteriów jakościowych dla ziarna konsumpcyjnego z reguły jest klasyfikowane jako paszowe, ale ono także musi być zdrowe - choć tu wymagania są mniej restrykcyjne niż dla zbóż konsumpcyjnych.

Gdzie trafiało zboże techniczne?

Pojawiły się oskarżenia, że zboże techniczne trafiało do polskich młynów. Jak duży mógł być to proceder? Jak mogło wyglądać to w praktyce?

Wiemy tyle, co przekazała Prokuratura Okręgowa w Zamościu, która prowadzi postępowanie w sprawie doprowadzenia trzech podmiotów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu korzyści majątkowej o wartości 1,5 mln zł.

Według prokuratury chodzi o około 1 tysiąc ton zboża z Ukrainy, które do Polski wjechało jako zboże techniczne, a następnie zostało sprzedane młynom jako pszenica konsumpcyjna. Należy podkreślić, że młyny są w tym wypadku stroną pokrzywdzoną.

Czy zboże techniczne jest groźne dla zdrowia?

Czy pod przykrywką "zboża technicznego" przewożone było rzeczywiście zboże nienadające się do innych celów, np. zanieczyszczone?

To jest pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć, ale mogę sobie wyobrazić, że partie tego zboża spełniają wszelkie normy jakościowe dla ziarna konsumpcyjnego, a szczegółowe badania certyfikowanych laboratoriów potwierdzają, że spełnia ono prawne wymagania zdrowotne. Zadeklarowanie tego zboża jako technicznego na granicy mogło być sposobem do uniknięcia przestojów i kolejek do odprawy sanitarnej.

Zboże techniczne a polityka

Mówi się o tym, że temat zboża technicznego staje się teraz głównym tematem kampanii politycznych. Co Pan Prezes o tym sądzi?

Nie chciałbym, by tak się stało, mamy w Polsce ważniejsze tematy i problemy, które powinny być przedmiotem debat politycznych. Temat zboża technicznego powinien być szybko zamknięty. Właściwe procedury na granicy powinny zostać niezwłocznie wdrożone tak, by nie było możliwe omijanie obowiązujących przepisów. Jednocześnie, jeśli dochodzenie wykaże złamanie przepisów, to firmy, które się tego dopuściły, winny ponieść konsekwencje przewidziane prawem.

Dziękujemy za rozmowę.