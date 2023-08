Jak wyjaśniła Aneta Urbanowicz z Portu Gdańsk, rakorafy służą do automatycznego poboru próbek zbóż z otwartych naczep samochodowych.

"Do ładunku wprowadzona jest sonda, próbka zostaje wtłoczona do wewnętrznej komory, gdzie jest transportowana przez strumień powietrza elastycznym przewodem do pojemnika. Następnie próbki transportowane są do laboratorium. Materiał do badań może być pobierany z dowolnego miejsca i głębokości naczepy, co dodatkowo zapewnia większą precyzję wyników" - wyjaśniła.