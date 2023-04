Zboże techniczne z Ukrainy, które trafiło do polskich młynów jako spożywcze, wywołało niemałą aferę w przestrzeni publicznej. Temat importu towarów rolnych z Ukrainy interesuje Polaków trzy razy mocniej niż mąki z jadalnych owadów. Kto dziś kreuje dyskusję w sieci na ten temat?

Temat napływu zboża z Ukrainy emocjonuje Polaków bardziej niż kwestia jadalnych owadów sprzed paru miesięcy. fot. shutterstock

Zboże techniczne z Ukrainy, które trafiło do polskich młynów jako spożywcze to temat, którym media żyją od kilku tygodni;

Dyskusja, jaka na temat zboża i importu z Ukrainy przetacza się przez polski internet warto przyjrzeć się bliżej - kto organizuje i podkręca emocje wokół tego tematu?

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych we współpracy z Portalem Spożywczym postanowił sprawdzić, co i kto pisze dziś na temat kryzysu zbożowego w polskim internecie.

Co Polacy pisali w sieci o zbożu technicznym?

Dyskusji o temacie zboża z Ukrainy nie sposób zacząć inaczej niż od najsłynniejszego pojęcia związanego z tą sprawą. Zboże techniczne to termin, który zelektryzował opinię publiczną, a nad próbą zbudowania definicji tego terminu głowiły się dziesiątki ekspertów.

- W pewnym momencie w medialnym obiegu pojawił się termin: „zboże techniczne”. Jak twierdzą eksperci, nie ma takiej kategorii produktu i jest to wymyślony termin. Dlaczego więc takie pojęcie zaczęło krążyć w przestrzeni publicznej? Jak podają niektóre portale internetowe, pojawienie się terminu „zboże techniczne” w dokumentacji miało oznaczać to, że nie było ono poddane wcześniejszej kontroli, ponieważ nie wjeżdżało do Polski z przeznaczeniem konsumpcji czy pasania zwierząt - mówi Portalowi Spożywczemu Michał Ryszka, szef działu analitycznego Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych.

Niekontrolowany napływ zbóż spowodował, że w polskich magazynach zalega około 4 mln ton pszenicy. Młyny, które kupiły zboże techniczne z Ukrainy, deklarowane jako produkt krajowy, zostały wprowadzone w błąd i narażone na straty. Konsumenci zostali zaś wystawieni na niebezpieczeństwo.

Jak pisała „Rzeczpospolita”, tylko jedna z trzech oszukanych firm nie wykorzystała niebezpiecznego zboża do produkcji mąki. Afera zbożowa bez wątpienia może poważnie zaszkodzić reputacji polskiej żywności. Temat znalazł się również na językach propagandowych ośrodków z Rosji i Białorusi.

Jakie emocje w social mediach budzi temat zboża z Ukrainy?

Ryszka wskazuje, że temat napływu zboża z Ukrainy budzi intensywne emocje Polaków w mediach społecznościowych i na portalach informacyjnych.

- Łącznie odnotowano w okresie od 1 do 19 kwietnia ponda 42 tys. treści, w tym ponad 1,1 tys. materiałów prasowych (www). Łączny potencjalny zasięg tematu to ponad 40 mln kontaktów z informacją. Temat wygenerował też ponad 750 tys. interakcji. Miejscem dyskusji najbardziej aktywnym był portal YouTube. Mówiąc o emocjach należy wskazać na skrajne zachowania internautów w tym kontekście. Z jednej strony zauważalne są diady emocji wyrażające żal i rozpacz, a nieco rzadziej rozczarowanie czy poruszenie tematem. Po 10 kwietnia widoczne są też wzrosty natężeń radości i zaufania za sprawą przychylnych protestującym rolnikom komentarzom. Komentowano tam bardzo intensywnie nagrania z protestów rolników i nie tylko. - wskazuje ekspert.

Co Konfederacja i AgroUnia mówią o zbożu z Ukrainy?

Ryszka precyzuje, że jeśli chodzi o Twitter i Facebook, najwięcej działo się wokół profili ugrupowań takich jak Konfederacja i Nowa Nadzieja, polityków takich jak Krzysztof Bosak, Marcin Kierwiński czy Konrad Berkowicz, oraz mediów takich jak Tygodnik NIE czy DoRzeczy.

- Temat podbijały antyrządowe profile takie jak Ruch Ośmiu Gwiazd czy Sok z Buraka. Wyjątkowo duży szum w sieci robi jednak Agrounia oraz jej lider. Widoczne jest również zainteresowanie tematem w wyszukiwarce Google. Raport C40 Cities interesował Polaków średnio trzykrotnie bardziej, niż zboże z Ukrainy, ale tylko dwa razy bardziej niż zboże techniczne (w tym kontekście zapytania dotyczyły również zboża skażonego, zatrutego i pełnego pestycydów bądź pleśni). Temat importu towarów rolnych z Ukrainy interesował też Polaków (wg wyszukiwarki) trzy razy mocniej niż mąki z jadalnych owadów. Zarówno owady, jak i zboże, interesowały internautów głównie w kontekście szkodliwości dla zdrowia (skutki uboczne, pestycydy, kto sprowadza zboże i do czego służy techniczne zboże) - wskazuje.

Temat importu towarów rolnych z Ukrainy interesował też Polaków (wg wyszukiwarki) trzy razy mocniej niż mąki z jadalnych owadów. źródło: IBIMS

Czy rosyjska propaganda wykorzystuje temat ukraińskiego zboża?

IBiMS zapytaliśmy także o to, czy temat napływu zboża z Ukrainy jest wykorzystywany w sieci przez rosyjską propagandę.

- Prorosyjskie i związane z Białorusią ośrodki propagandowe nadal częściej poruszają inne tematy niż zboże. Swoje siły koncentrują od dłuższego czasu na ugruntowywaniu w Polakach przekazu o rzekomych planach Polski dotyczących zajęcia części lub całości Ukrainy w ramach tzw. Konfederacji krajów. Pojawiają się próby przekonywania (również w kontekście produktów rolnych z Ukrainy i nałożonych sankcji na import), że Polska zdradziła Ukrainę. Mimo wszystko propaganda sporą część uwagi poświęca kwestii ukraińskiego zboża, a Rosjanie starają się przekonywać obywateli Polski, że Polska jak i cała Unia Europejska zadała Ukrainie „cios w plecy” zakazem importu. Jednocześnie pojawia się w dyskusjach wątek dotyczący całkowitej obojętności całej UE względem Afryki - wskazuje Marcin Ryszka.

Nasz rozmówca przyznaje, że w okresie Wielkanocy rosyjska propaganda ograniczyła nieco swoje działania dezinformacyjne, które dotyczyły bezpośrednio naszego kraju.

- Aparat koncentrował się na kwestii ukraińskiego zboża, ale pisząc głównie o samotnej Ukrainie zdradzonej przez cały tzw. Zachód. Nie zauważono w zasadzie innych wątków łączących Polskę, Ukrainę i zboże ukraińskie. Wskazywano na powolną zmianę wektora polityki zagranicznej względem Ukrainy. Kryzys w kolejnych tygodniach, o ile będzie trwał, będzie bez wątpienia nadal wykorzystywany do kreowania niekorzystnego obrazu Polski wśród samych Ukraińców - dodaje.

Jak Rosjanie wykorzystują temat zboża z Ukrainy?

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez IBIMS, dotyczącej ponad 600 najaktywniejszych profili prorosyjskich / antyukraińskich na Twitterze, nastąpił od 11 kwietnia znaczny wzrost liczby wpisów dotyczących tematu zboża (11 kwietnia w porównaniu do 10 kwietnia był to wzrost na poziomie aż 760%). Jeśli chodzi o analizę treści tych przekazów, dominują konteksty takie jak: „banderowska mąka”, „zboże techniczne”, „zatrute zboże”, „afera zbożowa”, „zgniłe zboże”, „syfiaste zboże”, „skażone zboże”, „toksyczne zboże” i „trujące zboże”. Jednocześnie profile te wskazywały na proceder oszustwa, oszukiwanie Polaków oraz atakowały obecną władzę. Otwarcie mówiono o tym, że politycy PiS oszukali rolników.

- Narracje dotyczące importu skażonego zboża z Ukrainy, czy też tzw. zboża technicznego rezonują w sposób negatywny w polskiej przestrzeni informacyjnej i stanowią podatny grunt do działań dezinformacyjnych oraz propagandowych – w pierwszym przypadku mówimy głównie o przekazach formułowanych w języku polskim i kierowanych do Polaków, natomiast w drugim pod uwagę bierzemy przede wszystkim treści w języku rosyjskim. Działania dezinformacyjne skupiają się na kreowaniu narracji konfliktu i podziałów między Polską i Ukrainą oraz wzmacnianie polaryzacji etnicznej, niekiedy w skrajnej formie – niektóre wpisy wprost odnoszą się do „banderowskiego zboża”, wykorzystując tym samym inną, utartą narrację, w założeniu konfliktującą oba narody z wykorzystaniem historycznych resentymentów. - wyjaśnia Ryszka.

Jakie aspekty tematu zboża z Ukrainy są eksponowane w sieci?

Szef działu analitycznego Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych zwraca uwagę, że eksponowany jest także wątek zagrożenia dla polskich rolników, czy też Polaków w ogóle (uwzględniając np. treści dotyczące spożywania produktów ze skażonego zboża).

- Omawiany temat zauważalnie rezonuje w świecie polityki (co ma dodatkowe znaczenie w roku wyborczym), prowokując m.in. protesty środowisk rolniczych i ożywione dyskusje publicystyczne (niekiedy uderzające wręcz w aferowe tony) – należy w tym miejscu zauważyć, że jest to wymarzona okazja do wszelkich prób intoksykacji opinii publicznej tezami promowanymi przez ośrodki kremlowskiej propagandy - dodaje.

W polskojęzycznych przekazach bańki prorosyjskiej nie zabrakło wpisów dotyczących składu zatrutego zboża. źródło: IBIMS

Jaki przekaz ws. zboża z Ukrainy kreuje Rosja?

Ekspert wskazuje, że w polskojęzycznych przekazach bańki prorosyjskiej nie zabrakło wpisów dotyczących składu zatrutego zboża (które ma zawierać m.in. glifosat, pestycydy, a nawet pleśń), dramatycznej sytuacji polskich rolników (która często występuje z innymi narracjami antyrządowymi), czy też zapowiedzi pogorszenia relacji Polski z Ukrainą.

- W przekazach rosyjskojęzycznych dominował wątek konfliktu między Polską a Ukrainą w sprawie importu i tranzytu produktów rolnych. Nieco miejsca poświęcono też kwestii potępienia tej decyzji przez instytucje europejskie, akcentując naruszenie przez Polskę i Węgry wspólnych kompetencji Unii Europejskiej w zakresie handlu. Warto zauważyć, że w źródłach rosyjskich temat ten w badanym okresie był jednym z popularniejszych – równorzędne zainteresowanie budziły np. kwestie pomocy militarnej (m.in. przekazania myśliwców MiG-29 ukraińskim siłom zbrojnym), czy też budowy zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim - dodaje Ryszka.

Analityk uzupełnia, że w przekazach stricte propagandowych (np. rozpowszechnianych za pomocą kanałów w aplikacji Telegram) widoczne były m.in. narracje o ciosie w plecy, jaki Polska i Unia Europejska zadają Ukrainie (wzmacniając jednocześnie szerszą narrację o osamotnieniu Ukrainy, czy też planach zaniechania pomocy napadniętemu państwu) oraz ich obojętności na trudną sytuację państw afrykańskich. Nie zabrakło również zarzutów o wykorzystanie okazji przez polską klasę polityczną do bogacenia się kosztem innych.

- W obecnej sytuacji należy zwrócić uwagę przede wszystkim na potencjał komunikacyjny badanego tematu, realne poruszenie społeczne jakie już wywołał, a także złożony charakter podejmowanych działań, odwołujących się m.in. do problemu braku zaufania do elit politycznych, obawy przed zatrutą żywnością, zagrożenia dla rodzimego rynku rolnego, czy też kwestii relacji polsko-ukraińskich. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że działania tego rodzaju nie są jednostkowym przypadkiem – w podobny sposób potraktowana może zostać każda okoliczność, która umożliwia wprowadzenie do dyskursu skrajnie negatywnych emocji, pogłębianie podziałów społecznych i etnicznych oraz wzmacnianie narracji konfliktu - dodaje ekspert.

W social media używano w treściach najczęściej hashtagów takich jak: #oszukanirolnicy, #robalewchlebie, #celadlatrucicieli, #solidarnarosja, #orgiaafer, #aferazbozowa, #aferypis, #robaczywypis, #pistrujepolaków, #zbożetechniczne i #skazonamaka.