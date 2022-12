Od poniedziałku importowane z Ukrainy do Polski zboże jest dokładnie sprawdzane - poinformował w środę w Senacie wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, odnosząc się do informacji dotyczących przywozu bez kontroli tzw. zboża technicznego.

Zboże z Ukrainy jest dokładanie kontrolowane /fot. Pixabay

Import ukraińskiego zboża obniża cenę krajowego

O sprawę tzw. zboża technicznego pytał podczas konferencji poświęconej Zielonemu Ładowi, przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora, który wskazał, że taki import powoduje spadki cen zbóż i destabilizuje rynek we wschodnich województwach kraju.

Zboże techniczne to ziarno, które może być przeznaczone na cele niespożywcze np. na spalanie. Jednak - jak informują lokalne media powołując się na Lubelską Izbę Rolniczą - takie zboże trafia do młynów czy zakładów paszowych, co budzi sprzeciw rolników i jest przestępstwem.

M.in. z tego powodu kilka dni temu Agrounia okupowała biuro wojewody lubelskiego, zaś Izba Zbożowo-Paszowa w swoim newsletterze pisała, że "w odniesieniu do importu na wschodzie kraju notuje się bardzo dużo ofert sprzedaży ukraińskich zbóż, szczególnie kukurydzy i pszenicy paszowej".

Coraz więcej zboża technicznego z Ukrainy

Kowalczyk przyznał, że od kilku tygodni z Ukrainy do Polski trafia coraz więcej tzw. zboża technicznego. Ocenił, że niepokój rolników jest uzasadniony, ale z danych statystycznych wynika, że do końca września br. więcej zbóż Polska wyeksportowała niż przyjęła z Ukrainy, ale - jak podkreślił - oczywiście "nie musi to być to samo zboże".

Kowalczyk poinformował, że od poniedziałku każde zboże jest dokładnie kontrolowane i podzielone jest trzy kategorie: nasienne, paszowe i konsumpcyjne. "Nie ma innej kategorii, nie ma takiego pojęcia jak zboże techniczne i w tej chwili jest to egzekwowanie na granicy" - zapewnił minister.

Będą kontrole zboża z Ukrainy

Będziemy z Krajową Administracją Skarbową analizować ilości przywożonego +technicznego+ zboża i śledzić drogę i jego przeznaczenie. Ufam, że jest ono przeznaczane na cele techniczne, a nie na inne, bo gdyby się okazało, że na inne cele, to będziemy zgłaszać to do organów ścigania - zapowiedział Kowalczyk kilka dni temu w rozmowie z PAP.

Szef resortu rolnictwa wyjaśnił, że obecnie ceny zbóż, szczególnie kukurydzy, lekko się obniżyły, ale nie tylko w Polsce; widać to np. po notowaniach na giełdzie Matif.

Kowalczyk zaznaczył, że Polska jest zewnętrzną granicą Unii i samodzielnie nie może ustanowić żadnych barier. "Może to zrobić tylko UE, ale czy KE zdecyduje się na to - nie sądzę, bo jest niedobór zbóż w UE" - powiedział minister.

Import wrażliwych towarów powinien być ograniczony

O sprawę przywozu zbóż z Ukrainy do Polski pytany był też komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski. "Województwa wschodnie bardzo na tym cierpią, bo u nas zatrzymuje się ten przywóz, czy są prowadzone jakieś rozmowy w KE, by rozmieszczać płody rolne w innych krajach europejskich" - pytał zastępca przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników "Ojczyzna" Mariusz Gołębiowski. Wojciechowski zapewnił, ze " widzi problem" i przyznał, że import niektórych produktów rolnych, po otwarciu handlu z Ukrainą, kilkakrotnie wzrósł.