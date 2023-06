Bunge i wspierany przez Glencore koncern Viterra łączą się, tworząc giganta handlu rolnego wartego około 34 miliardów dolarów. Poinformowano o zawarciu umowy, która prawdopodobnie pociągnie za sobą ścisłą kontrolę regulacyjną.

Bunge i Viterra połączą się; fot. shutterstock.com

Transakcja zbliża połączoną firmę w skali globalnej do czołowych rywali Archer-Daniels-Midland i Cargill. Akcjonariusze Bunge będą jednak posiadać około 70% udziałów w firmie.

Bunge jest już największym na świecie przetwórcą nasion oleistych, dlatego transakcja może zostać poddana kontroli regulacyjnej w Kanadzie, Argentynie i innych krajach.

Przejęcie Viterry spowoduje, że przychody Bunge, które w 2022 roku wyniosły 67,2 miliarda dolarów, będą bardziej zbliżone do przychodów konkurenta - ADM, które w ubiegłym roku odnotowały sprzedaż na poziomie prawie 102 miliardów dolarów.

Akcjonariusze Bunge będą jednak posiadać około 70% udziałów w firmie, ponieważ Bunge zapłaci za znaczną część transakcji gotówką.

Jak podano we wspólnym oświadczeniu firm, w ramach umowy akcjonariusze Viterry otrzymają około 65,6 miliona akcji Bunge o wartości około 6,2 miliarda dolarów i około 2 miliardy dolarów w gotówce. Bunge przejmie również 9,8 miliarda dolarów długu Viterry.

Akcjonariusze Viterra będą posiadać 30% połączonej firmy po spodziewanym zamknięciu transakcji w połowie 2024 roku.

Bunge i Vittera. Transakcja może zostać poddana kontroli regulacyjnej

Transakcja ma bezprecedensową wielkość w światowym sektorze rolnictwa. Dzieje się tak po tym, jak Bunge odnotowało rekordowe skorygowane zyski w 2022 r., korzystając z ograniczonych globalnych dostaw zboża z powodu wojny w Ukrainie.

W ubiegłym roku Bunge był największym eksporterem kukurydzy i soi z Brazylii, największego na świecie źródła podstawowych roślin do produkcji pasz dla zwierząt i biopaliw, wynika z danych firmy transportowej Cargonave. Viterra była trzecim co do wielkości eksporterem kukurydzy i siódmym dostawcą soi w tym kraju.

W Stanach Zjednoczonych działalność firmy Viterra polegająca na handlu zbożem rozszerzyła się dzięki zakupowi firmy Gavilon w zeszłym roku. Fuzja wzmocni działalność Bunge w zakresie eksportu zbóż i przetwórstwa nasion oleistych.

Transakcja zwiększa również fizyczne możliwości magazynowania i przeładunku zboża w Australii, głównym eksporterze pszenicy, gdzie obecnie Bunge obsługuje tylko dwa elewatory zbożowe i terminal portowy w zachodniej części kraju. Viterra posiada 55 magazynów w Australii Południowej i zachodniej Wiktorii oraz sześć terminali eksportowych zboża luzem.

Na Ukrainie, największym na świecie producentem słonecznika i największym dostawcą oleju słonecznikowego, połączona spółka Bunge-Viterra miałaby trzy zakłady przetwórstwa nasion oleistych na południu i wschodzie kraju – w Charkowie, Dnieprze i Mikołajowie.

Megafuzja na rynku handlu rolnego pod nadzorem

Amerykańska Federacja Konsumentów stwierdziła, że ​​umowa ograniczy konkurencję o uprawy rolników i skonsoliduje przetwarzanie nasion oleistych używanych do produkcji żywności pochodzenia roślinnego, a także biopaliw w czasie, gdy administracja Bidena szeroko próbuje promować konkurencję w gospodarce.

"Wydaje się, że dalsza koncentracja może zaszkodzić konsumentom i firmom, takim jak producenci żywności pochodzenia roślinnego, którzy polegają na tych towarach" – powiedział Thomas Gremillion, dyrektor ds. Polityki żywnościowej Federacji.

Megafuzja wyniesie Bunge na nowy poziom

Zespół zarządzający Bunge, kierowany przez CEO Grega Heckmana, który objął to stanowisko w 2019 r., kiedy firma sama była celem przejęcia, będzie nadzorować połączony podmiot.

Oczekuje się, że fuzja wygeneruje około 250 milionów USD rocznych synergii operacyjnych brutto przed opodatkowaniem w ciągu trzech lat.

Bunge i Viterra - działalność w Polsce

Bunge jest obecna na polskim rynku od 2002 roku. To największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. Należą do niej takie marki jak: Kujawski, Oleo, Bartek, Oliwier, Smakowita, Wawrzyniec.

Viterra Polska Sp. z o.o., jako część Viterra, jest obecna na rynku polskim od 1997 r. Główne gałęzie działalności to handel zbożami, nasionami roślin oleistych, śrutami, składowanie towarów i produkcja olejów roślinnych. Firma kupuje towary bezpośrednio od rolników i firm handlowych. Jej klientami są producenci żywności, pasz, lokalni importerzy, dystrybutorzy oraz instytucje państwowe.