Dzięki postawieniu kolejnych namiotów i silosów możliwości przeładunkowe zbóż w porcie wzrosną do 0,5 mln ton miesięcznie, a rocznie nawet do 5,8 mln ton – mówi w rozmowie ze środową "Gazetą Polską" Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk. Dodał, że w praktyce zboże jest głównie eksportowane.

Zdolności przeładunkowe terminali zbożowych wzrosną nawet do 5,8 mln ton rocznie /fot. pixabay

Rosną zdolności przeładunkowe terminali zbożowych

Obecnie możliwości przeładunkowe głównych terminali zbożowych w Porcie Gdańsk wynoszą 300 tys. ton miesięcznie, zaś magazynowe - 126 tys. ton - wskazał prezes Portu Gdańsk, pytany przez tygodnik o zdolności przeładunkowe terminali zbożowych.

Zaznaczył, że w praktyce zboże jest głównie eksportowane. "W całym ubiegłym roku terminale portowe przeładowały łącznie nieco ponad 1,9 mln ton ziarna" - przypomniał. Dodał, że najnowsze dane wskazują, że w br. będzie go jeszcze więcej. "Tylko od stycznia do końca maja wielkość przeładunku ziarna w porcie wyniosła ok. 1,1 mln ton" - wskazał.

Większy ruch w portach przeładunkowych

Według Malinowskiego "dzięki postawieniu kolejnych namiotów i silosów możliwości przeładunkowe zbóż w porcie wzrosną do 0,5 mln ton miesięcznie, a rocznie nawet do 5,8 mln ton". W związku z tym, jak dodał, Port Gdańsk spodziewa się wzmożenie ruchu samochodów ciężarowych. "To dzięki nim będzie się odbywało do nawet ok. 70 proc. transportu ziarna do portu w najbliższym czasie" - stwierdził. Zwrócił uwagę, że w okresach szczytu może dojechać do portu nawet 1500 tych pojazdów.

Port zwiększa więc sukcesywnie ilość kolejnych miejsc parkingowych. Łącznie funkcjonuje już 780 miejsc postojowych. Zaś do połowy lipca liczba takich miejsc zwiększy się do 970 - wskazał Malinowski.

Prezes Portu Gdańsk zaznaczył, że dzięki rakorafom, tj. urządzeniom do pobierania próbek zbóż przeznaczonych na eksport, możliwe są badania jakości ziarna na trzech parkingach w granicach Portu Gdańsk".