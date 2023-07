Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek o skierowaniu do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa propozycji kontynuowania inicjatywy zbożowej albo jej analogicznej wersji w trójstronnym formacie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski; PAP/Viktor Kovalchuk

Koniec umowy zbożowej

"Nikt nie ma prawa do niszczenia bezpieczeństwa żywnościowego żadnego narodu. Jeśli grupa osób gdzieś na Kremlu uważa, że rzekomo ma prawo do decydowania, czy będzie jedzenie na stołach w różnych krajach (...), to świat może pokazać, że nikt nie ma zezwolenia na szantaż" - oświadczył Zełenski na opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych nagraniu.

Jak zaznaczył, Rosja już pierwszego dnia pełnowymiarowej agresji przeciwko Ukrainie zniszczyła swobodę żeglugi na Morzu Czarnym i Azowskim. Atakowała także porty i terminale zbożowe. Skutek tych działań to destabilizacja rynków żywnościowych i chaos w krajach, które zależą od importu żywności - dodał. "Ukraińska żywność to bazowe bezpieczeństwo dla 400 mln ludzi" - podkreślił.

Czarnomorska inicjatywa zbożowa

Przypomniał, że w ramach uruchomionej w ubiegłym roku wraz z ONZ i Turcją czarnomorskiej inicjatywy zbożowej z Ukrainy wyeksportowano prawie 33 mln ton żywności do 45 krajów. 60 proc. ładunków trafiło do krajów Afryki i Azji - dodał.

Według Zełenskiego inicjatywa ta "może i powinna działać dalej - jeśli bez Rosji, to bez Rosji". Zaznaczył, że umowa dotycząca eksportu zboża, której stronami oprócz Ukrainy są ONZ i Turcja, jest obowiązująca.

"Jedyne, co teraz jest potrzebne, to jej dokładne wykonanie. I zdecydowany nacisk świata na państwo-terrorystę" - oświadczył szef ukraińskiego państwa.

Co dalej z eksportem zbóż z Ukrainy?

Zełenski poinformował, że skierował oficjalne pisma do prezydenta Turcji i sekretarza generalnego ONZ z propozycją kontynuowania czarnomorskiej inicjatywy zbożowej albo jej analogicznej wersji w trójstronnym formacie.

"Ukraina, ONZ i Turcja wspólnie mogą zagwarantować działanie korytarza żywnościowego i inspekcję statków. To jest potrzebne wszystkim na świecie" - oznajmił Zełenski. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/7027)

Przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli w lipcu 2022 roku z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Porozumienie to było już kilkakrotnie przedłużane, jednak MSZ Rosji oświadczyło w poniedziałek, że nie widzi możliwości kontynuowania tej inicjatywy.