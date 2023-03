Zdaniem Zenona Daniłowskiego aktualnie największym wyzwaniem dla producentów makaronów w Polsce jest dopracowanie oferty produktowej i dopasowanie jej do aktualnych potrzeb i możliwości klienta.

W mojej ocenie zwyciężą produkty sprawdzone. W 2023 roku konsument w Polsce nie pójdzie w kierunku produktów najtańszych, o niskiej jakości, ponieważ dba o zdrowie i styl życia, o to, aby mieć zbilansowaną dietę. Producenci muszą dopasować ofertę do tych oczekiwań.

Poza tym, jak wylicza prezes Makaronów Polskim, branża makaronów mierzy się obecnie z kosztami związanymi z opakowaniami produktów i logistyką.

Kolejnym wyzwaniem są opakowania i logistyka. Trzeba sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytania, czy drogie opakowania są dla makaronów potrzebne w dobie zrównoważonego rozwoju. Czy wożenie niepełnych transportów, a czasem półpalet jest akceptowalne? Czy to wszystko, co dotyczy produktu, a nie jest jego istotą, musi tak dużo kosztować? Należy się nad tym zastanowić i byłby to istotny krok dla ochrony środowiska, gdybyśmy wrócili do szarych kartonów, do 2-3 kolorów na opakowaniach, bez konieczności ich lakierowania. Myślę, że w okresie kryzysu powinniśmy walczyć z niepotrzebnym mnożeniem kosztów - ocenił prezes Makaronów Polskich