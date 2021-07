Zielony Ład budzi niepokój producentów zbóż

Uczestnicy posiedzenia grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca z niepokojem patrzą w przyszłość. Europejski Zielony Ład oraz strategia „Od pola do stołu” budzi duży niepokój unijnych producentów zbóż.

29 czerwca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca podczas, którego Polskę reprezentował Zbigniew Kaszuba ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Zboża - jaki będzie sezon 2021/2022?

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania obecnej sytuacji rynkowej w krajach Unii Europejskiej oraz prognoz plonów i zbiorów w UE w bieżącym sezonie. Według opinii przekazanej przez ekspertów w Europie sytuacja będzie stabilna, a prognozy dobre, a we Francji zbiory znacznie lepsze niż przed rokiem. W przypadku Polski decydujące dla zbiorów będą najbliższe dni, ponieważ susza właśnie pokazuje swoje złe skutki. Zbiory będą z pewnością niższe niż w zakończonym sezonie, ale trzeba pamiętać, że był on rekordowy.

W minionym sezonie wyeksportowaliśmy po niezłych cenach prawie 8 mln t. zbóż.

- W tym roku miało być także dobrze, a nawet bardzo dobrze jednak susza i upały, które są za nami zrobiły spore spustoszenie na polach, tym bardziej, że wegetacja była znacznie opóźniona i rośliny nie zaczęły przed nią nalewać ziarna. Opady który wreszcie przyszły były nierówne i nie wszędzie wystąpiły. Zbiory będą więc niższe ok. 10% i nie przekroczą 30 mln ton łącznie z kukurydzą. Średnia w UE będzie podobna jak sezon wcześniej głównie za sprawą dobrych plonów w Niemczech i Francji – powiedział Zbigniew Kaszuba z Krajowej Federacji Producentów Zbóż.



Rynek zbóż - ceny w dół, koszty w górę

Obecnie na giełdach można zaobserwować spadki cen zbóż, które zdaniem producentów nie mają fundamentalnych podstaw. Zapasy w UE nie są bowiem duże wobec stabilnej konsumpcji i dużego eksportu. - Ale jakimś dziwny trafem ceny teraz spadają. Może to kwestia funduszy inwestycyjnych. Po okresie dobrych cen weszliśmy w spadki i podczas żniw będzie pewnie jeszcze gorzej- prognozuje Z. Kaszuba z KFPZ.

A wszystko to przy gwałtownie rosnących kosztach produkcji spowodowanych m. in. wzrostem cen nawozów. Nie sprzyjają temu m.in. sankcje nałożone na Białoruś przez Unię Europejską, gdyż w ich efekcie drożeją nawozy fosforowe.

Producenci zbóż boją się Zielonego Ładu

- Fakty mówią same za siebie. Europejski Zielony Ład to reżimy i zakazy typu: ograniczenie nawożenia i stosowania pestycydów, wycofywanie wielu pestycydów bez wprowadzania zamienników, obowiązkowe odłogowanie. Ten pakiet „nowości” wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. po to, żeby ratować klimat. Rolnicy mają te koszty wziąć na swoje barki, a nie oferuje się im nic w zamian. Są symulacje zrobione przez europejskiej organizacje zbożowców, że spowoduje to spadek produkcji zbóż od minimum 20 proc. do nawet 50 proc. Niestety Komisja nie chce ujawnić swojej oceny skutków dla europejskiego rolnictwa, po wprowadzeniu tych zmian, co jest standardem przy podejmowaniu tak ważkich decyzji - powiedział Zbigniew Kaszuba z KFPZ.

Producenci zbóż zwracają także uwagę, że podczas, gdy Europa będzie wprowadzała coraz nowsze bardzo kosztowne ekologiczne standardy, reszta świata będzie mogła swobodnie produkować i sprzedawać swoją żywność wyprodukowaną w konwencjonalny sposób.

- Niestety, Komisja Europejska nie proponując nam równolegle obostrzeń w imporcie płodów rolnych i żywności wyprodukowanych innymi metodami. A to doprowadzi do upadku europejskiego rolnictwa – podsumował Zbigniew Kaszuba.