Znaczący spadek cen skupu rzepaku



Autor: Credit Agricole

Data: 19-09-2022, 12:00

Zgodnie z prognozą USDA (U.S. Department of Agriculture) z 12 września br. światowa produkcja nasion i owoców najważniejszych roślin oleistych w sezonie 22/23 zmniejszy się do 594,5 mln t wobec 602,2 mln t w sezonie 21/22 (-1,3%) - informuje Credit Agricole.

Znaczący spadek cen skupu rzepaku; fot. shutterstock