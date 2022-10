Mieszkańcy Gdyni znali pieczywo ze znajdującej się przy ul. Stryjskiej w Gdyni piekarni "Bochen" doskonale. Firma dostarczała pieczywo nie tylko do rozsianych w różnych miejscach punktów, ale zaopatrywała także w chleb, bułki i rogale popularne dyskonty i markety – pisze portal trojmiasto.pl. Jak jednak wyjawił szef obiektu, obecne koszty prowadzenia biznesu są zbyt wysokie, dlatego piekarnia zostanie zamknięta.

Piekarnia Bochen po ponad 40 latach wypiekania pieczywa musi się zamknąć z powodu kosztów i inflacji/ fot. Angelo Pantazis on Unsplash

Chociaż spółdzielnia produkująca wypieki działa od 1991 roku, to wcześniej prowadziła działalność jako „Społem”. Po przemianach zakład działał pod marką "Bochen" jako spółdzielnia pracy. Aż do dziś. Okazuje się, że inflacja na tyle zaszkodziła biznesowi, że do końca roku ma on być zamknięty. Zakład zatrudniał ok. 100 osób

Piekarnia "Bochen" w likwidacji

- Nadal produkujemy około 6 ton pieczywa dziennie i mamy ustabilizowaną produkcję. Niestety z końcem roku zawieszamy działalność. Spółdzielnia pracy jest od jakiegoś czasu w stanie likwidacji, było walne zebranie, niebawem ruszy rozliczanie działalności. Wszyscy pracownicy są powiadomieni o tym, że kończymy działalność. Większość pracowników już otrzymała wypowiedzenia. Jako że jesteśmy spółdzielnią, nikt nie odejdzie z pustymi rękoma - mówi Henryk Bieliński, prezes spółdzielni pracy "Bochen" w rozmowie z portalem trojmiasto.pl.

7 razy wyższe rachunki za gaz

Inflacja, a wraz z nią podniesienie kosztów energii elektrycznej, gazu i planowane podniesienie płacy minimalnej, to koszty, na które nie stać spółdzielni.

- Mamy umowy do końca roku. Średnie miesięczne zużycie gazu dziś kosztuje nas średnio 48 tys. zł. Po nowym roku nastąpiłby siedmiokrotny wzrost ceny gazu. Energia kosztuje nas średnio 22 tys. zł. Po nowym roku trzeba byłoby zapłacić 4 albo 5 razy więcej. Do tego dochodzi wzrost najniższej krajowej pensji - opowiada prezes na łamach lokalnego portalu.

Piekarnia "Bochen" pójdzie pod młotek

Już niebawem teren po piekarni „Bochen” zostanie wystawiony na sprzedaż. - Będziemy wystawiać na sprzedaż plac o powierzchni 8 tys. m kw. z magazynami. W listopadzie odbędzie się pierwszy przetarg. Wyprzedajemy też sprzęt z końcem roku. Tego, czego nie uda się nam sprzedać, pójdzie na złom - dodaje Henryk Bieliński w rozmowie z trójmiasto.pl.

- Żałujemy bardzo, ale przy wzroście cen gazu i energii produkcja po nowym roku byłaby dla nas nieopłacalna, a spółdzielnia przynosiłaby straty. Koszty okazały się dla nas nie do udźwignięcia - kończy prezes spółdzielni "Bochen".

Wysokie koszty działalności piekarni to problem, o którym piekarze alarmowali już wielokrotnie, praktycznie od samego początku wojny na Ukrainie. Z czasem sytuacja wygląda coraz gorzej. Janusz Kazimierczuk, prezes Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej w Warszawie w rozmowie z Portalem Spożywczym mówił, że problem trwa w zasadzie od początku 2022 roku.

Ceny energii i surowców to dla piekarni gwóźdź do trumny

- Od początku roku mierzymy się ze stale rosnącymi cenami na rynkach energii i surowców, które rok do roku wzrosły o kilkadziesiąt, a nawet blisko o dwa tysiące procent. Porównując miesiące IV kwartału 2022 do grudnia 2021, ceny gazu wzrosty o 1 900%, ceny energii o 470%, surowce i opakowania o 37% oraz wzrastają również pozostałe koszty między innymi: wynagrodzenia, transport, usługi. Gdzie trzy pozycje łącznie dają ponad 5 milionów zł miesięcznie do kosztów. Są to kwoty, które musimy pokryć, ale bez możliwości przeniesienia ich w całości na ceny pieczywa – wyliczał prezes SPC.

Z podobnymi kosztami muszą się dziś liczyć wszystkie piekarnie, dla których ceny prądu, gazu i surowców do pieczenia są podstawowymi – oprócz pracy ludzi – kosztami. Niestety właśnie one najbardziej wpływają na inflację i rosną w szybkim tempie.