Znane są już cenniki soi w 2021 roku

Znane są już cenniki soi. Są one o średnio tysiąc złotych wyższe niż w roku ubiegłym o tej porze. Pod koniec września 2020 r. tona soi pochodząca z polskich pól, wolna od GMO kosztowała od 1400 do 1580 zł netto. Teraz jest ona wyższa. Za tonę nasion można dostać od 2010 do 2600 zł netto.

Ceny soi 2021 są średnio o tysiąc złotych wyższe niż w roku 2020 o tej porze. fot. Shutterstock

Cenny soi 2021

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zebrało ceny soi 23 września 2021 r. na podstawie rozmów telefonicznych. Podane ceny są za soję pochodzenia polskiego, wolną od GMO, przy parametrach - wilgotność 13 proc. i zanieczyszczenia 2 proc. w zł/t netto:

- Agrocentrum Strzelce Opolskie – 2480,

- AgroGold – 2400,

- Agrolok Osiek – 2600,

- Agrolok Różewo – 2550,

- Agro-Mat Braszowice – 2150,

- AgroNowak Września – 2400,

- AP Trans Energy Pawonków – 2550,

- Biochem – 220-2300 (przykładowa cena),

- Cefetra - 2350,

- Ełpol – 2350,

- Foder Bio Tech – 2450,

- Glencore Polska – 2200,

- Olewnik-EXPO (34 proc. białka) – 2400,

- Osadkowski – Cebulski – 2600,

- PMN Agro – 2500,

- POL – TOR – 2350,

- Procam – 2420,

- Solarcorn – 2350,

- Weltsamen – 2020-2030,

- Wipasz – 2350,

- WP Piast – 2100.

Czytaj więcej na farmer.pl