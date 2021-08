FLORA – czyli rośliny są o mega!

Przyszłość jest roślinna, a nasze wybory mają znaczenie. Dlatego przygotowując codzienne śniadanie, sięgaj po roślinne produkty – w tym m.in. wysokiej jakości margaryny miękkie. Produkty marki Flora opierają się na kompozycji wysokiej jakości olejów: słonecznikowego, lnianego i rzepakowego. Warianty produktów Flora stanowią dzięki temu doskonałe źródło korzystnych dla zdrowia nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 i 6. Charakteryzuje je także wyjątkowy smak.

Autor: Artykuł sponsorowany Upfield

Data: 29-07-2021, 15:45

W 100% roślinne warianty Flora Original, Flora Light i Flora Gold – stanowią idealne uzupełnienie roślinnej diety, a przy tym pomagają zadbać o zdrowie serca.

W portfolio marki Flora znajdziemy warianty:

· Flora Original

Jest to wariant rekomendowany wszystkim, którzy dbają o zdrową dietę i styl życia.

Stanowi doskonałą alternatywę dla masła, ponieważ zawiera aż 80% mniej nasyconych kwasów tłuszczowych (nasycone kwasy tłuszczowe są niekorzystne dla zdrowia, ponieważ podnoszą poziom cholesterolu we krwi). Flora zawiera cenne płynne oleje roślinne: lniany, rzepakowy oraz słonecznikowy – dzięki czemu jest bogata w kwasy Omega-3 oraz Omega-6, które pomagają utrzymywać serce w dobrej kondycji i cholesterol na prawidłowym poziomie. Jest odpowiednia dla wegan i osób z nietolerancją laktozy. Nie zawiera konserwantów.

To lekki produkt do smarowania pieczywa o zawartości 30% tłuszczu, idealny dla wszystkich, którzy troszczą się o zdrowie oraz zwracają dużą uwagę na zawartość kalorii. Produkt nie zawiera laktozy, dlatego może być spożywany przez osoby z jej nietolerancją. Jest też odpowiedni dla wegan i nie zawiera konserwantów.

Flora Light posiada 70% mniej tłuszczów nasyconych niż masło. Stworzona na bazie olejów roślinnych, które zawierają niezbędne kwasy Omega-3 i Omega-6, pomaga utrzymać serce w dobrej kondycji.

· Flora Gold

To prawdziwie „złota” propozycja dla miłośników kremowego i bogatego smaku.

Receptura Flory Gold to między innymi połączenie trzech niezwykle korzystnych dla naszego organizmu olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego i rzepakowego. Flora Gold zawiera największe ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz Omega-6 na polskim rynku w kategorii produktów do smarowania pieczywa (8,2g Omega-3 i 26g Omega-6). Dlatego jest to wariant szczególnie polecany osobom chcącym zadbać o swoje serce.

Flora Gold cechuje się także wyjątkowym, maślanym smakiem.

Firma Upfield dąży do tego, by oferując produkty roślinne o wyjątkowym smaku, tworzone z odpowiedzialnym podejściem do naszej planety, czynić ludzi zdrowszymi i szczęśliwszymi. Jako globalny roślinny producent oferuje konsumentom na całym świecie asortyment ponad 100 doskonale znanych marek, takich jak m.in. Flora, Rama, Blue Band, Proactiv, Becel, I Can’t Believe It’s Not Butter, Country Crock and Violife. Produkty Upfield sprzedawane są w ponad 95 krajach, Upfield posiada też 17 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Od 1871 roku Upfield tworzy kategorię produktów do smarowania, korzystając z wieloletniego doświadczenia i wiedzy specjalistów do spraw żywienia. Koncentruje się na dostarczaniu zdrowych roślinnych produktów najwyższej jakości o świetnym smaku. W ten sposób realizuje misję tworzenia „lepszej przyszłości opartej na roślinach”.

W Polsce asortyment Upfield obejmuje warianty marek Flora, Flora ProActiv, Rama, Delma, Kasia, Violife, Altis, Planta.

