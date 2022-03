Ishida: Wyjątkowo rygorystyczna kontrola jakości w Soto

Rozwiązania Ishida w zakresie urządzeń kontrolnych i kontroli jakości, pomagają zapewnić najwyższe standardy marki Soto. Wiodący, niemiecki producent organicznej wegetariańskiej żywności zdecydował się na maszyny od japońskiego dostawcy.

Data: 18-03-2022, 14:18

Maria Schramm, dyrektor zarządzająca żywnością ekologiczną, SOTO

Organic veggie food GmbH, z siedzibą w Bad Endorf w Górnej Bawarii, korzysta z wielu maszyn Ishida - kontroli rentgenowskiej, wag kontrolnych i systemów wykrywania nieszczelności Ishida AirScan, aby mieć pewność, że asortyment, w którym specjalizuje się firma – marka SOTO, w skład której wchodzą pyszne, gotowe do spożycia wegetariańskie i wegańskie produkty ekologiczne – dotrze do swoich klientów w idealnym stanie. Firma, będąca pionierem w branży żywności ekologicznej, szczyci się nie tylko rygorystyczną produkcją ekologiczną, ale także nieskazitelną jakością swoich produktów.

„Ochrona konsumentów jest najwyższym priorytetem i zależy nam na tym by nie było żadnych skarg na tym polu” - wyjaśnia dyrektor zarządzająca żywnością ekologiczną, Maria Schramm. „Szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo produktów, uważamy, że jest to obszar, który warto zautomatyzować” - mówi.

Wykrywanie i odrzucanie skażonych produktów

W ramach rozwijania produkcji firma organic veggie food GmbH wybudowała nowy zakład i zainwestowała w całkowicie zautomatyzowane systemy kontroli jakości dla dwóch swoich linii pakujących. Kiedy dotychczasowe wykrywacze metali zostały zastąpione systemami kontroli rentgenowskiej Ishida IX-GN, okazało się, że zdolność wykrywania ciał obcych, nie tylko metalicznych, przynosi producentowi znaczne korzyści.

„Ponieważ wszystkie surowce które wykorzystujemy do przygotowania naszych produktów są pochodzenia roślinnego, może się zdarzyć, że pojawią się w nich naturalne zanieczyszczenia, takie jak bardzo małe kamienie lub ziarenka piasku”, wyjaśnia Maria Schramm. „Na naszych nowych systemach rentgenowskich od Ishida możemy polegać, ponieważ świetnie sprawdzają się podczas kontroli zapakowanych już produktów, wykrywając wszelkie zanieczyszczenia”. Systemy kontroli Ishida wykrywają również tworzywa sztuczne i szkło. „Wysoka wydajność maszyn była głównym czynnikiem naszej decyzji, ponieważ Ishida oferowała najlepszą dokładność wykrywania spośród wszystkich kandydatów w naszym początkowym procesie wyboru dostawcy” – tłumaczy przedstawicielka organic veggie food.

Inteligentne systemy kontroli rentgenowskiej

Opatentowana technologia stosowana w systemach kontroli rentgenowskiej Ishida IX-GN, opiera się na oprogramowaniu wykorzystującym inteligentny algorytm genetyczn (GA). Z dostępnych siedmiu poziomów wykrywania, pierwsze trzy koncentrują się na rozmiarze zanieczyszczeń, a kolejne cztery oferują obrazowanie GA. Obrazowanie GA pozwala użytkownikowi wybrać lub skonfigurować określone filtrowanie obrazu, które umożliwia doskonałe wykrywanie zanieczyszczeń o niskiej gęstości. Ponadto oprogramowanie product-in-seal wykrywa w zgrzewie obecność cząstek produktu, które mogą utrudniać integralność opakowania.

Modele Ishida IX-GN są w stanie obsłużyć całą gamę produktów organic veggie food, w różnych formatach opakowań. Na dwóch liniach, w torebki, tacki i kartony, pakowanych jest około 40 schłodzonych i mrożonych produktów o gramaturze od 150 g do 2,5 kg. Dostępnych jest aż 200 ustawień wstępnych do częstych zmian produktów. Maria Schramm chwali systemy kontroli rentgenowskiej zwłaszcza za ich „niezwykle czułą i dokładną regulację”.

Niezawodne obliczanie wagi właściwej

Organic veggie food stosuje wagi kontrolne Ishida na liniach pakujących w celu sprawdzenia zgodności z ustawowymi przepisami dotyczącymi wagi. Wagi kontrolne Ishida są wyjątkowo dokładne dzięki dużemu zakresowi ważenia, który zapewnia ogromną elastyczność. Operator może przełączać się między dwoma ustawieniami zakresu wagowego z różnymi podziałkami za naciśnięciem jednego przycisku. Oznacza to, że waga kontrolna może być używana do szerszej gamy produktów. W przypadku nieoczekiwanego przyłożenia nadmiernej siły, opatentowany ogranicznik przesuwania siły (FDL) automatycznie odłącza czujnik wagowy od przenośnika wagowego. Po naprawieniu waga kontrolna może natychmiast wznowić pracę.

Wykrywanie nieszczelności w linii dla wszystkich opakowań

Produkty, w których specjalizuje się SOTO, nie zawierają konserwantów, więc czynnikiem niezbędnym do zagwarantowania trwałości produktów jest nienaruszona atmosfera ochronna. Z tego powodu na końcu linii odbywa się w pełni zautomatyzowany proces testowania szczelności przed pakowaniem. Systemy Ishida AirScan wykorzystują technologię laserową do wykrywania wycieków dwutlenku węgla (CO2) ze zmodyfikowanej atmosfery opakowania. Wysokowydajne systemy kontrolują każde opakowanie ze wszystkich stron w czasie krótszym niż 20 milisekund. Są w stanie znaleźć nieszczelności w zgrzewach i wszelkie otwory o wielkości zaledwie 0,25 mm, wszystko przy prędkości do 180 opakowań na minutę. Co ważne całkowicie bezpieczny dla opakowania proces kontroli obniża również koszty materiałów.

Systemy Ishida AirScan są bardzo łatwe w obsłudze i prawie nie wymagają konserwacji. Zmiana produktu nie wymaga wprowadzania zmian w ustawieniach - wystarczy tylko dostosować do odpowiedniej wysokości opakowań ramię sterujące, wyposażone w regulację wysokości z głowicą czujnika.

„Proces wykrywania nieszczelności za pomocą systemów Ishida AirScan zdecydowanie podniósł naszą wewnętrzną procedurę zapewniania jakości na zupełnie nowy poziom” - twierdzi Maria Schramm.

Oprogramowanie online, które ma produkcję pod kontrolą

Organic veggie food wykorzystuje nowe systemy kontroli jakości, aby jeszcze bardziej zoptymalizować procesy pakowania dla linii produktów SOTO.

Narzędzie online Ishida Sentinel™ dzięki zebranym danym może wychwytywać informacje dotyczące przestojów lub spadków wydajności maszyny. Prognozy, informacje dotyczące poszczególnych partii i statystyki wydajności można wizualizować indywidualnie dla każdego przypadku i wysyłać w postaci raportów.

„Receptą na sukces naszej firmy jest to, że jesteśmy elastyczni, szybcy, dociekliwi i otwarci” – mówi Maria Schramm. „To podejście znajduje swoje odbicie również w przypadku wykorzystywanej przez nas technologii”.

Firma zamówiła już kolejny system kontroli rentgenowskiej w firmie Ishida.

Założona w 1988 roku organic veggie food GmbH jest firmą rodzinną zatrudniającą około 100 pracowników. Producent wykorzystuje wyłącznie surowce pochodzące z w pełni kontrolowanych upraw ekologicznych, nie stosuje sztucznych dodatków, konserwantów i oleju palmowego. Gotowe do spożycia produkty są dostępne w sklepach ze zdrową żywnością, supermarketach ekologicznych i sklepach z żywnością organiczną, są także dostarczane do hurtowni. Sprzedawane są w całej Europie pod własnymi markami firmy SOTO i Lotus Natur. (www.soto.de).

O Ishida

Ishida to światowy lider projektowania, produkcji i instalacji kompletnych rozwiązań linii ważenia i pakowania dla przemysłu spożywczego, który pomaga producentom zwiększyć poziom automatyzacji, zmniejszyć koszty i zniwelować przestoje, jednocześnie zwiększając wydajność i maksymalizując zyski.

Zainstalowana globalnie baza maszyn przemysłowych, obecnie znacznie przekracza 100 000 urządzeń i obejmuje ogromną liczbę zastosowań i rynków końcowych. Firma jest niekwestionowanym światowym liderem na rynku naważarek wielogłowicowych i jednym z wiodących światowych dostawców maszyn pakujących do przekąsek, sortowników i traysealerów, systemów kontroli rentgenowskiej, wag kontrolnych, detektorów nieszczelności i rozwiązań Przemysłu 4.0.

Szeroka gama oferowanych produktów, w połączeniu z dogłębną wiedzą i doświadczeniem zdobytym w wielu branżach, sprawia, że ​​Ishida jest w stanie zaprojektować i zainstalować kompletne rozwiązania dla różnorodnych producentów, spełniając indywidualne wymogi dotyczące zarówno linii przekąsek, mięsa, drobiu, nabiału, dań gotowych czy suchej żywności.

