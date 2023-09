Cieszenie się i nawiązywanie kontaktów poprzez dobre jedzenie jest jednym z czynników łączących ludzi z całego świata. Bez względu na to, z jakiego kraju lub kultury się wywodzisz, spędzanie czasu z bliskimi i tworzenie nowych wspomnień często wiąże się z jedzeniem.

Inną ważną częścią przeżywania jedzenia w dzisiejszych czasach jest aktualny temat: w jaki sposób konsumenci mogą zrównoważyć smak, zdrowie i budżet jednocześnie bez konieczności pójścia na kompromis? Coraz więcej konsumentów wybiera styl życia, który obejmuje składniki roślinne, a jednocześnie oczekuje podobnego smaku i konsystencji w swoich alternatywnych wyborach żywności, jak w przypadku opcji innych niż roślinne.

Chociaż konsumenci są bardzo świadomi rosnących cen żywności, a obawy finansowe stają się coraz większe na całym świecie, sprawianie sobie przyjemności jest czymś, z czego nie chcą rezygnować. W ciągu ostatnich kilku lat, podczas lockdownu, wiele osób zaczęło gotować i piec w domu w ramach przyjemnej i satysfakcjonującej rozrywki. Teraz, gdy świat idzie naprzód, miłość do tworzenia jedzenia jest nadal mocno zakorzeniona w naszej rutynie domowej, a nawet odgrywa szczególną rolę w umacnianiu naszych relacji.

Jeśli więc przemysł spożywczy może połączyć miłość do dobrego jedzenia z przyjemnością dla naszych kubków smakowych i wszystkich innych zmysłów, to jest to strzał w dziesiątkę dla współczesnych smakoszy. Pozwól konsumentom docenić towarzystwo swoich bliskich, jednocześnie dbając o zdrowie i jedząc bardziej naturalne, smaczne dania roślinne, które są również przystępne cenowo, a otrzymasz najwyższe oceny na karcie wyników „zmysłowego jedzenia”. BENEO podąża za trendem pieczenia, tworząc pyszne wegańskie rozwiązanie: bezę bez jajek.

Nasz składnik białkowy z bobu jest główną gwiazdą tego zastosowania i zapewnia wegańskie właściwości, wraz z poszukiwaną korzyścią w postaci redukcji kosztów. Ponieważ cena jaj gwałtownie wzrasta, zastąpienie ich w wypiekach pozwala branży utrzymać stabilne ceny detaliczne, oferując jednocześnie wegańskie rozwiązanie. Białko bobu BENEO zapewnia pyszną konsystencję i jest neutralne w smaku, zaspokajając kubki smakowe konsumentów, a także wszystkie inne zmysły.

Razem z BENEO możesz sprawić, że miłośnicy roślin będą mogli zaszaleć w alejce z deserami.