Margaryna – dlaczego warto, by znalazła się w naszej diecie?

Aktualne zalecenia żywieniowe są jasne – tłuszcze zwierzęce należy zastępować roślinnymi. Czyli te o dużej zawartości kwasów nasyconych, na te o dużej zawartości kwasów nienasyconych. To podstawa prewencji chorób układu krążenia, nowotworów czy cukrzycy typu drugiego. Jak to zrobić?

Ogranicz nasycone kwasy tłuszczowe. Znajdziesz je przede wszystkim w produktach odzwierzęcych – mięsie, wędlinach, maśle, serze, mleku… Ich nadmierne spożycie wpływa na podwyższenie cholesterolu we krwi. To z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy, zawału serca i innych dolegliwości na tle kardiologicznym.



Czym smarować pieczywo?

Nie każdy zamieni od razu plaster szynki na liść sałaty, ale na początek wystarczy zamienić… „smarowidło”. Margaryny kubkowe, tworzone nowoczesnymi technologiami z najwyższej jakości olejów roślinnych, są bogate w zdrowe kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. Wbrew obiegowej opinii – są również pozbawione częściowo utwardzonych olejów, będących źródłem tłuszczów trans, znanych ze swojego negatywnego wpływu na zdrowie. Nie zawierają także cholesterolu. Mogą być za to źródłem steroli roślinnych, które dodatkowo pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu we krwi.

Zgodnie z prawem polskim i europejskim producenci żywności nie mogą umieszczać na opakowaniach informacji na temat zawartości izomerów trans w produktach. Istnieje jednak sposób, by to sprawdzić. Jeżeli wśród składników znajdziesz informację o zawartości „częściowo uwodornionych/częściowo utwardzonych olejach roślinnych”, oznacza to, że produkt jest ich źródłem. To właśnie w efekcie częściowego uwodornienia/utwardzenia powstają izomery trans.

