Marka Purella Superfoods rozszerza gamę swoich produktów o kolejną kategorię, jaką stanowią roślinne zamienniki mięsa. Jest to naturalny krok w rozwoju marki, której misją jest demokratyzowanie zdrowego odżywiania.

Polski rynek roślinnych alternatyw mięsa w ostatnim czasie dynamicznie rośnie. U podstaw tej sytuacji leżą takie argumenty jak względy zdrowotne, ochrona środowiska, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czy pobudki etyczne.

Marka Purella Superfoods, której misją jest demokratyzowanie zdrowego odżywiania, od samego początku wprowadza na rynek roślinne produkty w duchu self care, przykładając ogromną wagę do jakości surowców oraz wartości płynących z samych produktów. Jednocześnie prowadzi działania promujące zdrowy styl życia oraz zachęca konsumentów do świadomych wyborów żywieniowych. Stąd też wejście w kategorię roślinnych zamienników mięsa stanowi naturalny krok rozwojowy dla portfolio marki.

Badania pokazują, że największym wyzwaniem dla roślinnych alternatyw jest uzyskanie satysfakcjonującego smaku oraz struktury prawdziwego mięsa, dlatego, podczas pracy nad recepturami, marka postawiła sobie te elementy za główny cel i z dużym sukcesem ten cel zrealizowała. Dzięki temu powstały w 100% roślinne produkty, nie tylko z dobrym składem, dodatkiem superfoods, bez konserwantów czy bez dodatku soi, ale przede wszystkim o doskonałym smaku i strukturze prawdziwego mięsa.

W portfolio znalazły się odpowiedniki takich mięsnych klasyków, jak burger czy kiełbaski oraz totalne rynkowe innowacje, czyli łosoś wędzony w plastrach oraz roślinny tatar, które doskonale sprawdzą się jako propozycja do sylwestrowego menu!

Mając również na uwadze dbałość o środowisko, marka postawiła na kartonowe owijki oraz tacki, które w 50% pochodzą z recyklingu, a wszystkie te elementy, po wyjęciu produktu, nadają się do dalszego przetworzenia.

Od 21 grudnia cztery propozycje z roślinnego portfolio marki, w tym wspomniany tatar i łosoś, będą dostępne we wszystkich sklepach sieci Kaufland, a od stycznia 2023 kolejne produkty będą sukcesywnie pojawiać się w pozostałych sieciach w całej Polsce.

Kategoria będzie mocno wspierana na przestrzeni całego 2023 roku. Planowane są działania zarówno z zakresu ATL, jak i BTL, w tym akcje degustacyjne w wybranych punktach.

Więcej informacji na temat produktów można znaleźć na stronie www.meatdifferent.purella.pl

Za projekt opakowań odpowiada agencja HiBrands.