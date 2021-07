Najlepsze wegańskie alternatywy dla masła, serów i jogurtu - roślinne produkty z portfolio Upfield

Czy osoby będące na diecie wegańskiej mogą sięgać po masło? Krótko mówiąc, nie! Nie mogą także jadać innego rodzaju produktów nabiałowych, w tym m.in. serów czy jogurtów. Istnieją jednak roślinne alternatywy, które świetnie sprawdzą się w naszej kuchni i które warto wypróbować, zmieniając swoją dietę w kierunku bardziej roślinnej. Warianty takich produktów znajdziemy w ofercie firmy Upfield – producenta żywności roślinnej.

12-07-2021

Robert Kopacz, szef kuchni Upfield

Wegańskie alternatywy produktów

Weganizm to styl życia, który stara się wykluczyć, o ile to możliwe i wykonalne, wszelkie formy wykorzystywania zwierząt. Oznacza to, że weganie nie spożywają żadnych składników pochodzenia zwierzęcego, takich jak nabiał i produkty mięsne.

Masło to natomiast wysokotłuszczowy produkt nabiałowy, który otrzymuje się z mleka – najczęściej krowiego. Podobnie ser. Są to produkty pochodzenia zwierzęcego – nie są więc one wegańskie.

„Konsumenci coraz częściej szukają alternatywy dla produktów odzwierzęcych i wybierają roślinne zamienniki, szukając wariantów, które będą charakteryzować się dobrym składem. W portfolio Upfield znajdziemy wiele produktów, które w naszej kuchni okażą się świetnym zamiennikiem m.in. dla masła i sera. Są to warianty stworzone z myślą o smarowaniu pieczywa, także smażeniu i gotowaniu, a nawet przygotowaniu roślinnych wypieków – odpowiednie dla wegan. Powinien sięgnąć po nie każdy, kto dąży do tego, by na co dzień jadać bardziej roślinnie” – mówi Robert Kopacz, szef kuchni Upfield. Warto mieć na uwadze, że firma Upfield dostarcza swoje produkty do ponad 6000 restauracji w Polsce.

Roślinne korzyści dla zdrowia

Zmiana diety na bardziej roślinną wiąże się m.in. z korzyścią dla środowiska, ale także i dla zdrowia. Wszystkie najważniejsze instytucje żywieniowe na świecie, w tym m.in. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jednoznacznie wskazują na zbyt duży udział tłuszczów nasyconych w codziennej diecie. Nasycone kwasy tłuszczowe uważa się za główny czynnik rozwoju chorób układu krążenia.

Tłuszcze nasycone znajdziemy przede wszystkim właśnie w produktach odzwierzęcych – m.in. w maśle, tłustych serach, mięsie. Spożycie masła wpływa także na podwyższenie poziomu „złego cholesterolu” we krwi. Co za tym idzie, zwiększa się ryzyko wystąpienia miażdżycy, zawału serca i innych dolegliwości na tle kardiologicznym.

Dlatego wskazane jest, by w zamian uzupełniać swoją dietę o zdrowe tłuszcze nienasycone, których źródłem są głównie produkty roślinne.

Do smarowania – zamiast odzwierzęcego masła, roślinna margaryna

Co wykorzystywać więc zamiast masła do smarowania? Oczywiście roślinną margarynę. Dzisiejsza margaryna, z uwagi na zawartość zdrowych roślinnych olejów, jest produktem o wysokiej wartości użytkowej i żywieniowej. Nie zawiera też tzw. tłuszczów trans.

Warto wiedzieć, że współcześnie dostępne na polskim rynku margaryny nie zawierają izomerów trans kwasów tłuszczowych (potocznie mówiąc – tłuszczów trans). Od 2 kwietnia 2021 roku obowiązuje bowiem rozporządzenie Komisji Europejskiej, które wprowadza maksymalny limit 2g na 100g tłuszczu zawartości przemysłowych tłuszczów trans w produktach spożywczych.

Wybierając roślinne produkty do smarowania, sięgać możemy po warianty marek:

· Flora – w wariantach Original, Light i Gold

Zamiast masła sięgajmy po roślinne produkty marki Flora. Ich skład opiera się na kompozycji olejów m.in. rzepakowego, słonecznikowego i lnianego, dlatego stanowią one źródło naturalnych kwasów Omega-3 i 6, niezbędnych w naszej diecie. Są to warianty: Flora Original i Flora Light.

Miłośnicy kremowego i bogatego smaku mogą sięgać również po Florę Gold – również w 100% roślinny wariant, bez laktozy, który dodatkowo wyróżnia się tym, iż zawiera największe ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz Omega-6 na polskim rynku w kategorii produktów do smarowania pieczywa.

· Rama 100% roślinna

Innym świetnym zamiennikiem dla zwierzęcego masła do smarowania będzie Rama 100% Roślinna – mogą sięgać po nią także osoby, które poszukują produktów bez laktozy.

· Flora ProActiv

Upfield oferuje także tzw. produkty funkcjonalne z dodanymi sterolami roślinnymi, które przeznaczone są dla osób, które zmagają się z problemem podwyższonego cholesterolu. Są to m.in. Flora ProActiv – w wariancie standardowym oraz w wariancie Flora ProActiv Kardio.

Dzięki użyciu wysokiej jakości olejów – m.in. słonecznikowego i lnianego – produkty Flora ProActiv są doskonałym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6. Zawartość dodanych steroli roślinnych pomagają także w skutecznym obniżeniu cholesterolu – bez stosowania leków i to nawet o 8% w ciągu 21 dni. Oba warianty produktów Flora ProActiv charakteryzują się roślinnym składem i są odpowiednie dla wegan.

Do pieczenia - 100% roślinna kostka do pieczenia Kasia

Do przygotowania wypieków, zamiast masła – sięgnijmy po roślinną kostkę do pieczenia! Doskonale znana polskim konsumentom Kasia, jest bowiem dostępna także w wegańskiej, roślinnej wersji w wariancie 100% roślinna kostka do pieczenia Kasia bez laktozy. Nasze wypieki smakować będą znakomicie – a zajadać się nimi będą mogli wszyscy, także weganie.

Do przygotowania różnego rodzaju dań – zamiast sera, produkty Violife

Doskonałe w smaku, cechujące się roślinnym składem, przeznaczone do różnorodnych dań – oto produkty marki Violife, będące wegańską alternatywą dla sera. Są znakomitą propozycją dla wszystkich, którzy dążą do tego, by ich codzienna dieta była jednocześnie smaczna i bardziej roślinna.

Asortyment Violife to wiele różnych wariantów wegańskich alternatyw dla serów. Produkty marki świetnie sprawdzą się podawane na kanapce lub toście, jako dodatek do makaronu czy zamiennik sera do pizzy.

Smakosze deserów wykorzystać mogą Violife Cocospread – krem czekoladowy do naleśników, gofrów, tostów lub przygotowania gorącej czekolady w połączeniu z Florą Plant 31%, która również dostępna jest w ofercie Upfield, a także Violife kremowy o smaku naturalnym, który przyda się do przygotowania serników czy tart.

Grillowane, zapiekane, na surowo – w każdej postaci produkty Violife smakować będą wyśmienicie!

Do sałatki – zamiast jogurtu, grecka oliwa z oliwek Altis

Przygotowując np. sos do naszej sałatki – nie sięgajmy po jogurt, wykorzystajmy natomiast oryginalną grecką oliwę z oliwek – Altis. Warianty Altis charakteryzuje wyjątkowy smak tradycyjnej greckiej oliwy, który doskonale wzbogaci nasze dania.

Do różnych potraw – alternatywa dla śmietany Flora Plant 15% i Flora 31%

„Jeżeli chodzi o alternatywę śmietan to takim produktem 100% roślinnym w firmie Upfield jest Flora Plant 15% i Flora 31% . Ta pierwsza jest odpowiednikiem śmietan do wykorzystania w zupach, sosach – nie waży się w kwaśnym środowisku, z dodatkiem alkoholu, jest stabilna w bemarach. Flora 31% to produkt który oprócz cech Flory 15% ma również dodatkowo zastosowanie w deserach – po ubiciu produkt ten stabilny jest do 4 godzin. Flora Plant 15% jak i 31% składa się w głównej mierze z białka soczewicy i tłuszczów roślinnych. Produkty te możemy wykorzystać w przygotowaniu potraw dla wegan, alergików, osób z nietolerancją glutenu, laktozy, kazeiny. W 2020 roku Flora Plant została doceniona w plebiscycie przez szefów kuchni i ambasadorów Chefs for Change i Roślinniejemy - zajęła 3 miejsce w Polsce w swojej kategorii” – mówi Robert Kopacz, szef kuchni Upfield.

Roślinne trendy – wyniki badania Upfield[1] Wyniki badania nawyków żywieniowych przeprowadzonego przez firmę Upfield w 2020 roku na grupie 2000 osób pokazały, że Polacy coraz chętniej sięgają po produkty pochodzenia roślinnego. 31,6% badanych przyznało, że podczas społecznego odosobnienia kupowało więcej niż zwykle produktów tego typu. W tej grupie 32,9% kupiło zamienniki dla mięsa, 28,5% - napoje roślinne, 24,8% - ser bezmleczny, a dla 17,7% - wyborem stała się margaryna zamiast masła. Ponadto prawie 14% respondentów przyznało, że do gotowania podczas izolacji wykorzystywało więcej składników pochodzenia roślinnego w stosunku do czasu przed izolacją.





