Uniwersalne zastosowanie produktów Upfield w kuchni

Do przygotowania smacznych i zdrowych posiłków potrzebujemy odpowiednich produktów. Najlepiej, by były one także funkcjonalne i łatwe w wykorzystaniu. Takie właśnie są produkty, które znajdziemy w portfolio firmy Upfield. Warianty marek Flora, Flora ProActiv, Rama, Kasia, Planta, Violife i Altis warto znać i wykorzystywać w naszej kuchni – przekonuje Robert Kopacz, szef kuchni Upfield.

Data: 10-05-2021, 16:38

Robert Kopacz, szef kuchni Upfield

Coraz więcej osób sięga po roślinne zamienniki produktów. Potwierdzają to m.in. wyniki badania „Nawyki żywieniowe Polaków w czasie izolacji społecznej podczas epidemii koronawirusa 2020”, które zostało zrealizowane przez Upfield w 2020 roku na grupie 2000 Polaków. Pokazały one, że Polacy coraz chętniej spożywają produkty pochodzenia roślinnego. 31,6% badanych przyznało, że podczas społecznego odosobnienia kupowało więcej niż zwykle produktów tego typu. W tej grupie 32,9% kupiło zamienniki dla mięsa, 28,5% - napoje roślinne, 24,8% - ser bezmleczny, a dla 17,7% - wyborem stała się margaryna zamiast masła. Ponadto prawie 14% respondentów przyznało, że do gotowania podczas izolacji wykorzystywało więcej składników pochodzenia roślinnego w stosunku do czasu przed izolacją.

„Trend kuchni roślinnej rozwija się prężnie – konsumenci coraz częściej wybierają alternatywy dla produktów zwierzęcych, szukając wariantów, które równocześnie charakteryzować się będą odpowiednim składem. Do takich należą produkty oferowane przez Upfield – są to m.in. produkty do smarowania pieczywa, wegańskie alternatywy dla serów czy śmietanek, a także warianty produktów, które świetnie sprawdzą się do pieczenia” – mówi Robert Kopacz, szef kuchni Upfield.

· do smarowania pieczywa

Portfolio Upfield to m.in. produkty przeznaczone są do smarowania pieczywa.

Wysokiej jakości produkty cechujące się roślinnym składem, to m.in. warianty margaryn Flora. Ich skład opiera się na kompozycji olejów roślinnych: rzepakowego, słonecznikowego i lnianego, dlatego stanowią one źródło naturalnych kwasów Omega-3 i 6, które są niezbędne w naszej diecie. Są to m.in. wegańskie produkty Flora Original i Flora Light. Miłośnicy kremowego i bogatego smaku mogą natomiast sięgać po Florę Gold – 100% roślinny wariant, bez laktozy, który zawiera największe ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz Omega-6 na polskim rynku w kategorii produktów do smarowania pieczywa.

Osoby, które szukają roślinnych, wegańskich produktów do smarowania, a także ci, którzy sięgają po produkty bez laktozy, wybrać mogą także Ramę 100% Roślinną.

W portfolio Upfield znajdziemy także inne warianty Ramy – m.in. nową Ramę 100% naturalne składniki – wielofunkcyjny produkt o wyjątkowym smaku – do smarowania, ale też gotowania i smażenia. Ponadto inne warianty, jak Rama Buttery oraz Rama z Solą Morską.

Na uwagę zasługują także produkty marki Delma. W tym – Delma Maślany smak, która dzięki zawartości 80% tłuszczu może być wykorzystywana do przygotowywania codziennych kanapek, ale także do gotowania i smażenia na niej potraw.

„Margaryna to obecnie najlepsza opcja do smarowania pieczywa – nie tylko dla osób, które są na diecie roślinnej, ale tak naprawdę dla każdego. Dlaczego? Gdyż przede wszystkim współczesne margaryny są bardzo bogate w zdrowe nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym niezbędne i deficytowe w polskiej diecie kwasy omega-3. Przy okazji cechują się dużą funkcjonalnością – łatwo rozsmarowują się po wyjęciu z lodówki, są dostępne w różnych wariantach smakowych. Warto też pamiętać, gdyż często mylnie przypisuje się im zawartość tzw. tłuszczów trans, że współcześnie nie znajdziemy takich tłuszczów w składzie margaryn. W produktach Upfield nie ma ich od ponad 20 lat, a od 2 kwietnia 2021 roku obowiązuje także rozporządzenie Komisji Europejskiej, które nakłada ograniczenie dotyczące maksymalnej ilości przemysłowych izomerów kwasów tłuszczów w składzie dostępnych na rynku produktów we wszystkich kategoriach” – komentuje Robert Kopacz.

· by obniżyć cholesterol

Upfield oferuje także tzw. produkty funkcjonalne z dodanymi sterolami roślinnymi, które przeznaczone są dla osób, które zmagają się z problemem podwyższonego cholesterolu. Są to m.in. Flora ProActiv – w wariancie standardowym oraz w wariancie Flora ProActiv Kardio. Dzięki użyciu wysokiej jakości olejów – słonecznikowego i lnianego – produkty Flora ProActiv są doskonałym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 i Omega-6. Dzięki zawartości dodanych steroli roślinnych pomagają także w skutecznym obniżeniu cholesterolu. Oba warianty produktów Flora ProActiv charakteryzują się roślinnym składem i są odpowiednie dla wegan.

· wegańskie alternatywy dla sera

Doskonałe w smaku, cechujące się roślinnym składem, przeznaczone do różnorodnych dań – to produkty marki Violife, będące wegańską alternatywą dla sera. Są znakomitą propozycją dla wszystkich, którzy dążą do tego, by ich codzienna dieta była jednocześnie smaczna i bardziej roślinna.

Violife to ulubiona marka wegan, wegetarian i fleksitarian na całym świecie. Równocześnie jej produkty są polecane wszystkim wielbicielom pysznego jedzenia, którzy swoją dietę chcą uzupełnić o produkty pochodzenia roślinnego. Produkty Violife nie zawierają m.in. laktozy, glutenu, orzechów, soi i konserwantów, dzięki czemu są odpowiednie także dla osób, u których występują alergie i nietolerancje pokarmowe.

„Coraz więcej osób ogranicza nie tylko spożycie mięsa, ale także innych produktów zwierzęcych, takich jak jajka czy nabiał. Asortyment Violife to wiele różnych wariantów wegańskich alternatyw dla serów. Produkty marki świetnie sprawdzą się podawane na kanapce lub toście, jako dodatek do makaronu czy zamiennik sera do pizzy. Grillowane, zapiekane, na surowo – w każdej postaci smakują wyśmienicie, bardzo polecam, by wypróbować je w kuchni. Smakoszom deserów polecam szczególnie Violife Cocospread – krem czekoladowy do naleśników, gofrów, tostów lub przygotowania gorącej czekolady w połączeniu z Florą Plant 31%, która również dostępna jest w ofercie Upfield, a także Violife kremowy o smaku naturalnym – do przygotowania serników czy tart” – mówi szef kuchni Upfield.

· oliwa z oliwek w greckim stylu

Do przygotowania ulubionych potraw wykorzystać można także oryginalną grecką oliwę z oliwek – Altis. Altis to wyjątkowy smak tradycyjnej greckiej oliwy, który doskonale wzbogaci nasze dania.

„Oliwa z oliwek znana jest ze swoich właściwości oraz wyjątkowego smaku” – komentuje szef kuchni Upfield – „Wybierając odpowiedni wariant warto na pewno sięgnąć po produkt, który pochodzi prosto z greckich gajów, jak właśnie Altis. Greckie oliwy są uznawane za jedne z najlepszych jakościowo oliw na całym świecie” – mówi Robert Kopacz.

· sprawdzone produkty do pieczenia

W portfolio Upfield znajdziemy także warianty sprawdzonych produktów, które stanowią gwarancję, że wypiek zawsze się uda – mowa o niezbędnej i doskonale znanej w polskich domach kostce do pieczenia Kasia, która od lat pomaga w przygotowaniu domowych słodkości. Konsumenci bardzo chętnie sięgają po produkty Kasia standard oraz Kasia Ekstra Maślany Smak.

Kostka do pieczenia Kasia dostępna jest także w wegańskiej, roślinnej wersji w wariancie 100% roślinna kostka do pieczenia Kasia bez laktozy.

„Kostka do pieczenia Kasia od lat pomaga konsumentom przygotowywać doskonałe wypieki. Z jej dodatkiem nasze słodkości są puszyste, smaczne i zawsze się udają. W wielu polskich domach kostka Kasia stanowi symbol produktu najwyższej jakości w kategorii tłuszczów do pieczenia” – mówi Robert Kopacz.

· do smażenia

Do smażenia natomiast wykorzystać możemy Plantę. „Planta to delikatny tłuszcz roślinny, który nawet podgrzany do wysokiej temperatury nie przypala się i nie wydziela nieprzyjemnego zapachu. Na pewno przyda się w naszej kuchni” – mówi Robert Kopacz, szef kuchni Upfield.