Zamienniki mięsa coraz bardziej popularne. A wśród nich… kabanosy!

441 mln zł – tyle w 2020 roku Polacy wydali na zamienniki produktów odzwierzęcych. Było to aż 25 proc. więcej niż rok wcześniej. 107 mln zł odpowiadało za zamienniki mięsa. A wśród nich coraz większą popularność zyskują kabanosy. Klienci doceniają szereg ich walorów i chętnie włączają do codziennej diety.

Autor: Artykuł Olewnik Sp. z o.o.

Data: 12-10-2021, 11:49

Wprowadzanie kategorii roślinnych wpisało się na stałe w oferty wielu producentów żywności. Dziś już 43 proc. osób deklaruje ograniczanie spożycia mięsa w codziennej diecie. Co ciekawe, aż 93 proc. konsumentów, którzy spożywają zamienniki mięsa, na co dzień je mięso. Ponad połowa spożywających zamienniki docenia ich wartości zdrowotne. Blisko 1/3 przyjazny wpływ na środowisko. A polowa osób uważa, że wyroby te smakują bardzo podobnie jak te pochodzenia zwierzęcego. Każdego roku liczby te będą rosnąć. Dlatego też wielu wiodących producentów wędlin ma dziś szeroką ofertę produktów bezmięsnych.

Roślinne kabanosy

Jednym z takich producentów jest polska rodzinna firma Olewnik. Anna Olewnik-Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik mówi, że jej firma od dawna przygotowywała się do takiego ruchu. – Stale monitorujemy trendy konsumenckie, prowadzimy badania i obserwujemy, jak zmieniają się preferencje żywieniowe Polaków. Wiedzieliśmy więc, że naszą branżę prędzej czy później czeka wprowadzenie do oferty zamienników mięsa. Dlatego stopniowo i strategicznie przygotowywaliśmy się do odpowiedniego momentu na wprowadzenie do oferty zamienników mięsa. Mówimy tu o przygotowaniach zarówno w zakresie opracowania produktów, ich wsparcia marketingowego wraz ze strategią sprzedażową, jak i odpowiedniego zaplecza produkcyjnego. Efektami tej pracy są produkty marki Olewnik w linii Roślinne Smaki. Mamy świadomość, że dzięki takim wyrobom nie tylko otwieramy się na nowe grupy odbiorców, ale także bierzemy udział w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, co idealnie wpisuje się w wyznawane przez nas wartości – tłumaczy Anna Olewnik-Mikołajewska.

Wśród najlepiej sprzedających się bezmięsnych produktów jej marki, wyróżnić można m.in. trzy warianty kabanosów – ekstra, z buraczkami oraz pikantne. Co ważne, dzięki własnym uprawom i gospodarstwom, Olewnik w pełni kontrolują cały cykl powstawania produktów – od pola, do stołu. To jednak nie jedyna zaleta roślinnych kabanosów. – Nasze kabanosy roślinne oferują konsumentom bardzo wiele walorów, które są ich mocnymi przewagami konkurencyjnymi. Nie zawierają soli, fosforanów, glutaminianu monosodowego, barwników. Charakteryzuje je z kolei wysoka zawartość białka i błonnika. Dzięki temu stanowią idealną przekąskę w zdrowej, zbilansowanej diecie – mówi Anna Olewnik-Mikołajewska.

Zmiana trendów dużą szansą

Prezes Grupy Olewnik mówi, że zmiany trendów żywieniowych, jej firma postrzega jako dużą szansę na rozwój biznesu w nowych obszarach. – Uważam, że korzystna tendencja, która nie zagrozi produkcji wyrobów mięsnych. Naszą misją jest produkcja dobrego jedzenia – to nasz nadrzędny cel. I tym dobrym jedzeniem chcemy odpowiadać na potrzeby konsumentów reagując również na fakt, iż te potrzeby stale się zmieniają. Roślinny kierunek rozwoju portfolio produktowego będzie u nas postępował – z korzyścią dla klientów i dla środowiska naturalnego, o które jako polska, rodzinna firma, dbamy nieprzerwanie od 30 lat – mówi. Zapewnia jednak, że to nadal na wyrobach mięsnych będzie oparta w przyszłości działalność jej firmy. – Bo to w przetwórstwie mięsnym specjalizujemy się od ponad 30 lat i to ono jest najmocniej zakorzenione w naszym firmowym DNA – dodaje.

Jasna przyszłość wyrobów roślinnych

Warto zauważyć, że w ofercie bezmięsnej marki Olewnik, poza kabanosami, znajdują się także inne produkty. Są to dwa rodzaje pasztetów oraz trzy warianty kiełbasek roślinnych. Już teraz jednak wiadomo, że wegetariańskie portfolio marki Olewnik będzie sukcesywnie poszerzane. – Stale rozbudowujemy nasz park maszynowy, co związane jest m.in. z projektem realizowanym przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest opracowanie funkcjonalnych, mięsno-roślinnych i roślinnych produktów oraz wdrożenie autorskich metod ich wytwarzania. Inwestycja ta jasno pokazuje kierunek rozwoju oferty marki Olewnik oraz naszego podejścia do produktów roślinnych. Jestem przekonana, że wyroby te stanowić będą nieodłączną część oferty wiodących zakładów mięsnych w Polsce. Z resztą wystarczy spojrzeć na sklepowe półki, by przekonać się, że już teraz tak jest – podsumowuje Anna Olewnik-Mikołajewska, prezes Grupy Olewnik.