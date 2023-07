Odżywianie jest jednym z bezpośrednich czynników wpływających na dobrostan i samopoczucie. Powszechna zmiana nawyków, a co za tym idzie urozmaicanie diety staje się w dzisiejszych czasach wyzwaniem cywilizacyjnym.

Fot. Envato Elements

Wybierając żywność konsumenci coraz częściej kierują się nie tylko ceną, ale przede wszystkim smakiem, korzyściami zdrowotnymi oraz wpływem na środowisko naturalne. Dzięki temu wegańskie i wegetariańskie produkty stale zyskują na popularności. Ich wybór z każdym dniem jest coraz większy – począwszy od produktów śniadaniowych, po gotowe dania i desery.

Jednym z kluczowych założeń dla zapewnienia dobrostanu organizmu jest rezygnacja z trzech składników – cukru, nabiału oraz glutenu. Usunięcie ich z codziennego jadłospisu pozwala na odkrycie nowych źródeł pełnowartościowych składników odżywczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów opracowaliśmy innowacyjną gamę receptur opartych w 100% na roślinnych składnikach. Każda z nich bazuje na czterech filarach – mąkach roślinnych, warzywach i owocach, naturalnych kolorantach oraz kompozycji ziół i przypraw. Wspomniana innowacyjność naszych produktów polega na tym, iż stanowią one idealną propozycję dla tych, którzy poszukują pysznych dań, gotowych w zaledwie kilka minut, a dodatkowo cenią sobie prosty i przejrzysty skład! Przykładami naszych receptur są m.in.: roślinny gyros, zielony wrap, chleb z burakiem czy warzywne gofry.

Filary żywności roślinnej. / Fot. PAULA Ingredients

Mąki roślinne stanowią bazę wszystkich receptur. Są fantastyczną alternatywą dla mąk zawierających gluten, a dzięki wysokiej zawartości białka oraz błonnika są niezwykle istotne w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. W naszej ofercie znajdują się mąki wykonane z soczewicy, ciecierzycy, grochu, fasoli oraz ryżu. Posiadają one właściwości zagęszczające, a przy tym nadają potrawom gładką i aksamitną teksturę.

Owoce i warzywa - to one kształtują smak i charakter gotowych potraw. Polskie produkty takie jak jabłka, porzeczki, czy buraki są bogactwem witamin i składników mineralnych. Wszystkie lokalne warzywa i owoce suszymy tuż po zbiorach, dzięki czemu zachowują one swój naturalny smak i aromat. Różnorodność kształtów i rozmiarów pozwala nam tworzyć unikatowe, a przy tym niezwykle atrakcyjne wizualnie propozycje. Do nadania odpowiedniego koloru wykorzystujemy nasze superfoods w proszku takie jak aronia czy szpinak, a całą kompozycję wzbogacamy o ekstrakty z ziół i przypraw. Nasze receptury zostały stworzone z najlepszej jakości składników, bez sztucznych barwników, aromatów i wzmacniaczy. Są wolne od dodatków i zgodne z naszą misją – 100% naturalnych składników!

Kuchnia roślinna otwiera nam drzwi na różnorodne, pełne smaku i aromatu doznania smakowe. Dzięki niej nie tylko poprawiamy nasze samopoczucie, ale także dbamy o środowisko naturalne. Połączmy siły i razem twórzmy przyszłość odpowiedzialnie!

PAULA Ingredients jest międzynarodowym dostawcą suszonych, naturalnych składników do żywności. Nasze produkty są bogate w antyoksydanty, witaminy oraz minerały pochodzenia naturalnego. Specjalizujemy się w innowacyjnych technologiach suszenia oraz usługach projektowania, mieszania i pakowania produktów gotowych. Wejdź na naszą stronę internetową i poznaj naszą ofertę www.paulaingredients.com