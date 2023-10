– Wierzymy, że nowo powstały Polski Związek Producentów Żywności Roślinnej ułatwi nam działania na rzecz zmian instytucjonalnych i wsparcia sektora produkcji roślinne – zapewnia Strategic Partnerships Manager, RoślinnieJemy Maciej Otrębski.

2023 to rok wyzwań dla segmentu roślinnych alternatyw mięsa/fot. shutterstock

Czy przyszłość rzeczywiście jest roślinna?

Karolina Kubara z Dobrej Kalorii podczas konferencji Plant-Powered Perspectives, organizowanej przez Roślinniejemy, powiedziała, że 31% osób w Polsce jest otwartych na spróbowanie alternatyw i widzi tutaj potencjał do rozwoju. Dostrzega jednak pewne rozczarowanie konsumentów, które, jak podkreśla, może wynikać z wysokich cen dyktowanych m.in. inflacją, czy niewystarczająco dobrym składem produktów roślinnych. Jej zdaniem producenci roślinni potrzebują wsparcia i transformacji systemu żywnościowego – to właśnie z tego względu został założony niedawno Polski Związek Producentów Żywności Roślinnej (PZPŻR), do którego należy Kubara.

Rok wyzwań dla branży roślinnej

2023 rok to rok wyzwań dla segmentu roślinnych alternatyw mięsa – wolumen sprzedaży spadł o 24% w okresie od lipca 2022 do lipca 2023 roku. Jednocześnie, w tym samym okresie wzrósł wolumen sprzedaży alternatyw nabiału. W tym samym okresie, w czasie gdy ceny tradycyjnego nabiału wzrosły o 25%, ceny alternatyw nabiału zmniejszyły się o 2% – mówił podczas spotkania Grzegorz Mech z Consumer Panel Services GfK.