94 organizacje wzywają KE do odrzucenia ograniczeń roślinnych zamienników nabiału

Konsekwencje wprowadzenie Poprawki 171 #StopAm171 utrudnią konsumentom dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych w oparciu o ich potrzeby i będą niezgodne z ambicjami i zobowiązaniami klimatycznymi UE. 94 organizacje, w tym m.in. firmy Upfield, wzywają więc państwa członkowskie i Komisję do sprzeciwienia się poprawce 171.

„Już kilka lat temu ze sklepów zniknęły takie produkty jak mleko sojowe, mleko kokosowe, masło orzechowe, masło roślinne, masło z tofu, serek roślinny itp. Same produkty pozostały – ale ich nazwy zmieniono, wprowadzając konsternację wśród Konsumentów i sieci handlowych. To efekt zakazu używania określeń typu ser, mleko, śmietana – w nazwach i składzie produktów roślinnych. Po przegłosowaniu poprawki 171 do rozporządzenia 1308/2013 będzie jeszcze gorzej. Dlatego apelujemy o odrzucenie tej poprawki i wsparcie akcji #StopAm171” – mówi Sebastian Tołwiński, Regionalny Dyrektor ds. Korporacyjnych i PR w Upfield Polska. Upfield to producent roślinnych margaryn m.in. Rama, Flora, wegańskich alternatyw sera Violife, oliwy z oliwek extra virgin Altis.

Do zatrzymania cenzury roślinnych zamienników nabiału wzywa także organizacja ProVeg – zachęcając konsumentów we wszystkich krajach UE do podpisania petycji skierowanej do Komisji Europejskiej. Petycja została do tej pory podpisana przez prawie 300 000 osób.

Konsekwencje poprawki 171 dla żywności roślinnej

W europejskim sektorze roślinnych zamienników nabiału zabrania się już stosowania określeń takich jak „mleko owsiane” i „jogurt sojowy”; ograniczenia te obowiązują od ponad 30 lat. Jednak poprawka 171 radykalnie rozszerzyłaby te ograniczenia, zakazując wszelkich odniesień i nawiązań do produktów nabiałowych.

Zakazane mogą być sformułowania umieszczone na opakowaniach lub w reklamie roślinnych zamienników m.in.: „nie zawiera mleka”, „kremowa konsystencja”, „roślinna alternatywa dla jogurtu", „wegetariańska osełka”, „maślany smak”, a nawet takie, które dotyczą mniejszego obciążenia produkcji danego wyrobu dla środowiska „o połowę mniej emisji dwutlenku węgla w porównaniu do masła”.

W najbardziej restrykcyjnej interpretacji może to oznaczać także zakaz stosowania opakowań i kształtów, które wizualnie przypominają produkty mleczarskie, np. roślinna margaryna w kostce, blok roślinnej alternatywy sera, czy powszechnie znane 1 litrowe kartony napojów roślinnych, w których można kupić także mleko.

