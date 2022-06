Aktywiści wysyłają żołnierzom wegańskie paczki żywnościowe

Autor: PAP

Data: 29-06-2022, 12:17

Fundacja "Every Animal" w Kijowie dostarcza paczki żywnościowe około 200 ukraińskim żołnierzom-weganom, pomagając im pogodzić przekonania o niespożywaniu produktów odzwierzęcych ze służbą dla kraju.

Aktywiści wysyłają żołnierzom wegańskie paczki żywnościowe. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Paczki z wegańską żywnością

"Przesyłki, które im wysyłamy, pozwalają żołnierzom uzupełniać przez dwa lub trzy tygodnie to, co otrzymują od wojska, by zapewnić im zbilansowaną dietę" - powiedziała Tamara Humań kierująca organizacją zrzeszającą około sto osób.

Większość jedzenia używanego przez ekipę Human pochodzi z Ukrainy, głównie ze Lwowa, gdzie najłatwiej je znaleźć.

Aktywiści pomagają wegańskim żołnierzom

"Na początku było to bardzo skomplikowane, ludzie mówili mi, że nie wytrzymam, bo nie ma specjalnego menu" - powiedział AFP żołnierz Ołeksandr Żuhan, który walczy w obwodzie mikołajowskim.

Jednak Żuhan, 37-letni dramatopisarz i reżyser teatralny, który zaciągnął się do wojska dzień po tym, jak Moskwa zaatakowała Ukrainę, nie miał zamiaru rezygnować ze ściśle roślinnej diety na linii frontu i znalazł w internecie sieć aktywistów pomagających wegańskim żołnierzom.

"Napisałem do nich i w kwietniu przybyła pierwsza paczka, jak cud. Był tam pasztet i wegańskie kiełbaski, hummus, mleko sojowe… i to wszystko za darmo" - cieszy się żołnierz.