Beyond Meat globalnym partnerem McDonald's

Ekspert: Sukces Beyond Meat przebudził branżę FMCG

Oprócz porozumienia w sprawie McPlant, Beyond Meat i McDonald's będą badać możliwości wspólnego rozwoju innych roślinnych pozycji - takich jak zamienniki drobiu, wieprzowiny i jaj - jako części szerszej oferty McDonald's McPlant.

Umowa wzmacnia relacje między McDonald's i Beyond Meat. Współpraca obu podmiotów rozpoczęła się w 2019 roku od wprowadzenia na rynek Kanady w formie testów kanapki z "roślinnym mięsem" produkowanym przez Beyond Meat.

- Nasz nowy projekt McPlant ma na celu zapewnienie klientom większego wyboru podczas wizyty w McDonald's - powiedziała Francesca DeBiase, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. łańcucha dostaw w McDonald's.

- Jesteśmy dumni z zawarcia umowy z McDonald's, która stanowi ważny krok w rozwoju dla Beyond Meat i cieszymy się, że możemy pomóc McDonald's, w wprowadzaniu nowych dań na całym świecie. - Połączymy siłę szybkiego i innowacyjnego podejścia Beyond Meat z siłą globalnej marki McDonald's, aby wprowadzić pożądane, nowe roślinne pozycje w menu, które docenią konsumenci - powiedział Ethan Brown, założyciel i dyrektor generalny Beyond Meat.