Beyond Meat prezentuje nowy produkt. To zamiennik kurczaka

Beyond Meat wprowadza na rynek nowy produkt. Najsłynniejszy producent zamienników mięsa wszedł do 400 restauracji w Stanach Zjednoczonych z roślinnym odpowiednikiem kurczaka.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 28-07-2021, 15:47

Beyond Chicken Tenders - roślinny zamiennik kurczaka podbije gastronomię w USA? fot. Beyond Meat

Beyond Meat z zamiennikami kurczaka

Produkowane przez Beyond Meat Chicken Tenders to "panierowane wegańskie polędwiczki z kurczaka". Produkt, który składa się połączenia bobu i groszku, zawiera 14 gramów białka na porcję i - jak deklaruje producent - o 40 proc. mniej tłuszczów nasyconych niż typowy smażony kurczak serwowany w USA. Chicken Tenders mają stanowić substytut kurczaka w przystawkach, sałatkach, kanapkach i nie tylko.

Nowość od Beyond Meat jest już dostępna w 400 lokalach gastronomicznych w USA należących do 23 sieci o znaczeniu lokalnym, jak Bad Mutha Clucka, Detroit Wing Company, Dog Haus, Toppers Pizza czy Verdine.

Beyond Meat - drugie podejście do zamienników drobiu

Chociaż Beyond Meat także w Polsce najbardziej kojarzony jest z Beyond Burgerami (zamiennik wołowiny) i Beyond Sausage (wegańskie kiełbaski wieprzowe), firma oferowała już przez krótki czas zamiennik mięsa z kurczaka w okolicach 2012 roku.

Tym razem nad opracowaniem Beyond Chicken Tenders 200-osobowy zespół specjalistów pracował przez niemal dekadę. Firma przekonuje, że w testach konsumenckich produkt uzyskał taką samą ocenę pod względem ogólnego smaku, jak mięso z kurczaka na bazie zwierząt.

- Beyond Chicken Tenders to najnowszy przykład realizacji naszej misji. Chcemy tworzyć przełomowe, smaczne opcje, które są lepsze dla ludzi i naszej planety - powiedział Dariush Ajami, Chief Innovation

Oficer Beyond Meat.

Gastronomia ważna dla Beyond Meat

Rynkowa premiera nowego produkty Beyond Meat przypada w momencie, gdy w Stanach Zjednoczonych brakuje mięsa drobiowego na skutek pandemii oraz zwiększonego popytu na kanapki z kurczakiem w popularnych sieciach fast-food.

HoReCa jest niezwykle ważnym kanałem dystrybucji dla Beyond Meat. W ostatnim czasie firma zawarła strategiczne partnerstwo z McDonald's, a jej produkty pojawiały się już testowo m.in. w Pizza Hut czy KFC. Beyond Meat globalnym partnerem McDonald's