Bezmięsny na EEC: Roślinne zamienniki rosną 106 proc. rdr

– Roślinne zamienniki rosną 106 proc. rok do roku. Wpływ na to mają nie tylko marki takie, jak nasze, ale też marki własne sieci – mówił Rafał Czech, współzałożyciel Bezmięsnego, podczas debaty "Nowy konsument na rynku spożywczym", która odbyła się 27.04.2022 w Katowicach w ramach 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Autor: AW

Data: 27-04-2022, 15:55

Igor Sadurski i Rafał Czech byli prelegentami debaty "Nowy konsument na rynku spożywczym", która się odbyła 27.04.2022 w Katowicach w ramach 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Wojna na Ukraina a ceny surowców

Rafał Czech, współzałożyciel Bezmięsnego, opowiedział, jak wojna na Ukrainie wpłynęła na jego firmę.

– Nie ma branży, która nie odczułaby wojny na Ukrainie. Przez pierwszy tydzień wyprowadziło nas to z równowagi. Długo nie mogliśmy się pozbierać. Nie wiedzieliśmy też, jak mamy się zachować komunikacyjnie – wspominał.

W momencie wybuchu wojny poszybowały kontrakty na pszenicę, która jest ważnym składnikiem zamienników mięsa.

– Proteiny bazujące na pszenicy są bardzo drogie. Gluten, teksturowane białka pszenne są pochodnymi pszenicy. Mam nadzieję, że sytuacja się ustabilizuje, ale czas pokaże – mówił Rafał Czech.

– Oprócz tego, że było bardzo drogo, to brakowało towaru. Trzeba było sprowadzać surowce z bardzo różnych miejsc. Na ten moment ceny się ustabilizowały. Podwyżki nie są tak bardzo gwałtowne. Osobiście nie przewiduję jednak, żebyśmy wrócili do poziomów sprzed wojny – dodał.

Inflacja dla firm

Rafał Czech podkreślił olbrzymi wzrost inflacji producenckiej, która jest czymś innym niż inflacja konsumencka.

– Nieoficjalnie mówi się, że inflacja dla przedsiębiorstw to 100 proc rok do roku. Wydaje mi się, że jesteśmy teraz w okresie buforu. Producenci próbowali amortyzować podwyżki marżą, swoimi kosztami i robić różne optymalizacje. To jest droga, którą szybko się dochodzi do dna. Finalnie te ceny zostaną przełożone na konsumentów – ostrzegał współwłaściciel Bezmięsnego.

– Jesteśmy bardzo młodą spółką i wzrosty rok do roku są bardzo imponujące. Staramy się więc na razie te podwyżki brać na siebie – dodał.

Przed wojną uciekają wszyscy

Rafał Czech wskazał, że przed wojną uciekają osoby z różnych grup, o różnych preferencjach konsumenckich czy różnych zasobach portfela, także osoby na diecie roślinnej.

– Współpracowaliśmy z wolontariuszami , którzy robili nasze wegańskie kanapki w centach przyjmowania uchodźców – wskazał.

Rozwój kategorii roślinnej

Kategoria roślinna bardzo mocno się rozwija.

– Roślinne zamienniki rosną 106 proc. rok do roku. Wpływ na to mają nie tylko marki takie jak nasze, ale też marki własne sieci. Sieci bardzo rozwijają tę kategorię – wymieniał.

Igor Sadurski przytoczył przykład bezmięsnej lady, która pojawiła się w kwietniu w sieci Carrefour.

– Rozpoczynając ten projekt, myśleliśmy, że konsumenci będą tam kupować mniej niż w paczce. Głównym driverem była ekologia. Zupełnie inny touchpoint. Klienci przy bezmięsne ladzie reprezentowali różne grupy wiekowe – wymieniał.

Igor Sadurski i Rafał Czech byli prelegentami debaty "Nowy konsument na rynku spożywczym", która się odbyła 27.04.2022 w Katowicach w ramach 14. Europejskiego Kongresu Gospodarczego.