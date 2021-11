Bezmięsny na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Rafał Czech i Igor Sadurski, założyciele Bezmięsny, będą prelegentami debaty "Żywność roślinna – nowe produkty, nowa konsumpcja", która odbędzie się 8 listopada 2021 r.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 03-11-2021, 15:47

Rafał Czech i Igor Sadurski będą prelegentami debaty "Żywność roślinna – nowe produkty, nowa konsumpcja"

BezMięsny: Początki

BezMięsny powstał w 2016 roku jako start-up proponujący w 100% roślinne alternatywy dla mięsa. Rozpoczęcie produkcji umożliwiła założona przez Rafała Czecha i Igora Sadurskiego zbiórka crowdfundingowa, którą w czasach bardzo ograniczonej dostępności wegańskich produktów zastępujących mięso wsparło 1577 osób.

- W 2016 r. wraz z bratem chcieliśmy w 100 proc. zrezygnować z jedzenia mięsa. Jednak ówczesny rynek oferował bardzo skromną ofertę jeśli chodzi o zamienniki mięsa. Dominowały tacy giganci jak Polsoja i długo i długo nic. Kiedy na rynku pojawiliśmy się my z naszą bezmięsną ofertą - to było wydarzenie i jedno wielkie zdziwienie. Pojawiały się pytania jak może być mięso bez mięsa a skoro robimy mięso bez mięsa to pewnie nie jesteśmy "prawdziwymi Polakami". Zaczęliśmy przygodę od crowdfundingu z budżetem 3000 zł. To, co mogliśmy i chcieliśmy wtedy zrobić - to sprawdzić czy nasz pomysł ma sens. Po 24 godzinach okazało się, że tak. I zrozumieliśmy, że to nie jest zabawa, zebraliśmy pierwszych 100 zamówień, mimo że nikt nie wiedział kim jesteśmy a my nie mieliśmy gotowych produktów. Podczas crowdfundingu zgromadziliśmy 160 tys. zł. To był budżet, który pozwalał nam wtedy produkować pierwsze partie, mieliśmy kapitał, żeby rozwijać markę - wspomina Rafał Czech.

BezMięsny na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Rafał Czech i Igor Sadurski będą prelegentami debaty "Żywność roślinna – nowe produkty, nowa konsumpcja", która odbędzie się 8 listopada 2021 r.

ZAREJESTRUJ SIĘ!